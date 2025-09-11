Riapre il primo campo di zucche della Lombardia: atmosfera magica d’autunno in riva al lago

Se l’autunno meteorologico è già iniziato lo scorso primo settembre, per quello astronomico bisognerà aspettare ancora fino al 22 settembre prossimo. Eppure, il simbolo per eccellenza della stazione, la zucca, è pronta a colorare le giornate. E, ovviamente, anche quello che in Lombardia è stato il primo campo di zucche u-pick.

Un’atmosfera unica in arrivo, dunque, e come se non bastasse, proprio in riva al Lago di Annone a rendere il tutto ancora un po’ più magico.

Le prenotazioni per il campo di zucche di Galbiate, in provincia di Lecco, al civico 4 della strada provinciale 51, sono già aperte. E per la stagione in arrivo si annunciano tante novità, con un occhio particolare ovviamente rivolto ai bambini.

Ecco tutte le info:

– apertura dal 19 settembre al 02 novembre

– orario dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:30

– aperto tutti i giorni, weekend e festivi compresi (chiuso soltanto il lunedì mattina)

– dal 26/10 al 02/11 chiusura anticipata alle 17:30

Prenotazioni ingressi e laboratori qui (non necessarie al mattino in settimana)

Pagamento del biglietto direttamente all’accoglienza al campo. Ingresso biglietto 5 euro con un buono di pari importo da scontare per l’acquisto delle zucche e per le attività di laboratorio. Bambini nati dal 2022 al 2025 gratis.

Laboratorio di decoro zucca 5 euro più il costo della zucca a seconda delle dimensioni della zucca prescelta.

Pagamento direttamente presso la struttura del laboratorio. Per tutte le info su eventi e altri laboratori a tema seguire le pagine social.