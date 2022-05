Agenda Como 2030, attacco a centrodestra e Molteni: “Dietro il candidato, la squadra dei vecchi disastri”

Il giorno dopo la presentazione pubblica della coalizione di centrodestra che sostiene la candidatura a sindaco di Giordano Molteni, la lista pro Minghetti di Agenda 2030 – dopo gli scossoni del “caso mistress” – va all’attacco. E prendendo spunto dalle parole del segretario provinciale di Fratelli d’Italia, Stefano Molinari, che avevano rimarcato la differenza tra l’uscente Mario Landriscina e Molteni sulla capacità di ascolto della città (“Analisi precisa e spietata nel rintracciare le cause del degrado di Como”, chiosano da Agenda Como 2030) la lista va oltre, nel suo affondo.”

“Un’indubbia verità – si legge nella nota – ma basta da sola a spiegare la palude amministrativa di oggi?”.

E ancora bordate sul programma del centrodestra: “Le ricette sembrano fatte apposta per bacchettare il malgoverno degli anni più recenti. Como deve mostrarsi più umana: capito, assessori della Lega? Como deve essere più sicura e curata. Capito che non basta lasciare andare le cose alla deriva e contare sul fatto che, tanto, turisti arrivano? Come deve offrire opportunità alla nuove generazioni. Come nei cinque anni precedenti?”.

Attaccando anche sulla rivendicazione di unità politica del centrodestra che “poi si squaglia come neve al sole”, Agenda 2030 pone altre domande: “Siamo certi che i comaschi ci cascheranno ancora? Che non capiscano che dietro il candidato nuovo (si fa per dire…) c’è esattamente la stessa vecchia squadra dei combina disastri di ieri?”.

“Noi di Agenda Como 2030, sportivamente, li ringraziamo per il migliore assist possibile alla candidatura di Barbara Minghetti. Proprio per dare un’alternativa a chi vuole Como di nuovo al centro – è la conclusione – Per una attività amministrativa curata ed efficace. Nelle mani di una squadra di cittadini, non di professionisti della politica e, a rotazione, dei vari consigli di amministrazione che dalla politica dipendono”.