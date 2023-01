Sfida per la segreteria nazionale, Schlein chiama Braga in squadra: “Per un Pd più forte, alternativo a Meloni”

Sarà la deputata comasca del Pd Chiara Braga una delle figure chiave per nella sfida di Elly Schlein per la segreteria nazionale del Pd. La parlamentare lariana, infatti, come da lei stessa annunciato entra a far parte – su richiesta diretta di Schlein – “della squadra che l’accompagnerà da qui alla primarie nella sua candidatura a Segretaria del Pd, come responsabile delle iniziative politiche”. Peraltro, proprio domenica a Como, prima uscita per entrambe sul territorio (qui i dettagli).

“È una sfida bella e appassionante, da condividere con le tantissime persone che già in queste settimane si sono messe in gioco, ritrovando entusiasmo e voglia di partecipare, promuovendo incontri e occasioni di confronto e discussione in ogni territorio. Sono centinaia gli inviti e le richieste di incontri che stiamo ricevendo in questi giorni – scrive Braga – C’è voglia di ascoltare Elly, le idee e le proposte che animano la sua candidatura, chiaramente alternative alla destra della Meloni ma anche molto più nette e convincenti di quelle che per troppo tempo il Pd ha saputo mettere in campo”.

“Lavoro buono e sicuro, giustizia ambientale e sociale, lotta alle disuguaglianze: su questi temi vogliamo costruire un’identità più forte e riconoscibile del Partito Democratico – prosegue Braga – Guardando al futuro, aprendoci alle tante energie e risorse che ci sono già nel Pd ma anche a quelle che da fuori vogliono contribuire a costruire un luogo di appartenenza comune. Dialogando con le parti sociali, gli amministratori e le amministratrici locali, il mondo del lavoro e dell’impresa, il terzo settore e il volontariato, le tanti voci dell’impegno ambientalista e femminista, chi si batte ogni ogni giorno per difendere e realizzare diritti sociali e civili fondamentali”.

“Senza avere paura di farci domande scomode perché solo così si possono trovare risposte utili. Con l’ambizione di costruire un nuovo Pd capace di interpretare al meglio i valori di una sinistra moderna e di dare risposte alle troppe contraddizioni che attraversano il nostro tempo – conclude Braga – Scegliendo di stare dalla parte di chi ha meno risorse e opportunità, di chi rischia di pagare il prezzo più alto delle tante crisi che viviamo, a partire da quella climatica”.

“Delle tante ragioni che mi hanno spinto a sostenere convintamente la candidatura di Elly questa è la prima e forse la più forte – chiude la parlamentare Dem comasca – dire con nettezza e senza ambiguità che serve cambiare perché non può esserci sviluppo e benessere senza una vera giustizia ambientale e sociale, insieme, e che ogni nostra proposta, battaglia, azione deve avere quell’obiettivo come bussola. E poi la scommessa di fare di questo congresso un’avventura collettiva e condivisa, un percorso da costruire e percorrere insieme, al fianco di Elly e di tante e tanti che vogliono contribuire con generosità e passione a questa bella sfida. Io cercherò di fare del mio meglio”.