Como città: Fontana vince ma con 11 punti in meno rispetto alla provincia, idem la Lega. FdI primo partito, Pd sopra il 20

A Como città le elezioni regionali non cambiano l’esito generale ma qualche equilibrio numerico sì e non di poco. Primo caso eclatante, il risultato del vittorioso candidato presidente del centrodestra Attilio Fontana: mentre a livello provinciale è arrivato al 61%, nel capoluogo il numero uno uscente di Palazzo Lombardia, pur vincendo, si è attestato circa 11 punti in meno sotto (49,4% con 60 sezioni su 74).

IL CENTRODESTRA Nel centrodestra anche la Lega lascia sul campo circa 10 punti passando dal 24% provinciale al 14% risicato di Como città. Più in linea i due dati di Fdi: 24% circa sul territorio, 22 nel capoluogo ma dato che basta – sebbene di poco rispetto al Pd – a essere la prima forza cittadina. Forza Italia va leggermente meglio a Como città (8,5%) rispetto alla provincia (poco sopra quota 7%). La lista Fontana Presidente nel capoluogo arriva al 5,5% mentre sul territorio guadagna circa un punto in più. Infine, sempre a Como città, Noi Moderati-Rinascimento Sgarbi si attesta sull’1%.

IL CENTROSINISTRA E I CINQUE STELLE

Discorso opposto per quanto riguarda il candidato presidente del centrosinistra Pierfrancesco Majorino che a Como città (36%) guadagna circa 7 punti in più rispetto al 27% provinciale. Sul fronte liste, in provincia di Como il Pd si attesta attorno al 16% mentre nel capoluogo comasco arriva al 21,5%. Il Movimento Cinque Stelle fa flop in città con il 3,7%, di ben poco superiore al 3,3% territoriale. La lista Majorino Presidente si attesta al 3,4% in provincia mentre in città arriva al 5,2%. Infine, l’Alleanza Verdi-Sinistra è andata leggermente meglio nel capoluogo lariano con il 4,3% rispetto al 2,5% provinciale.

TERZO POLO E MORATTI

Il pessimo risultato colto in provincia di Como dalla candidata Letizia Moratti, ferma al 10%, è leggermente migliore a Como città: 13%. La lista Azione-Italia Viva nel capoluogo migliora il terribile 4% provinciale arrivando al 6,3% ma resta il flop evidente complessivo. La lista Moratti Presidente nel capoluogo comasco si attesta poco sopra il 6% mentre in provincia era leggermente sotto, al 5,7% circa.

UNIONE POPOLARE

Chiude la carrellata la candidata presidente di Unione Popolare, Mara Ghidorzi, ferma all’1,3% sia a Como città che nel dato provinciale.