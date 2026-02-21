Como, Rapinese a Etv: “Momento molto frizzante. Per piscine Sinigaglia e Casate, Palaghiaccio e Centro Sportivo di Sagnino gara a fine giugno”

E’ stata una domanda di un telespettatore, letta in diretta dalla giornalista e conduttrice Anna Campaniello nel consueto appuntamento Etg+ Sindaco di ieri sera venerdì 20 febbraio, a permettere di fare il punto su alcune novità di rilievo per quanto riguarda gli impianti sportivi in città (qui la puntata integrale).

Chiede il cittadino: “Piscina Sinigaglia, a che punto è il bando per l’assegnazione? Ci sono soggetti interessati? Como Servizi Urbani potrà partecipare? Quali sono le tutele previste per il personale di Csu?”.

Risponde il sindaco Alessandro Rapinese: “Allora, ha fatto un sacco di domande e risponderò molto brevemente. E’ evidente che Csu non parteciperà per il semplice fatto che oggi è l’attuale gestore ed è un servizio che viene dismesso da parte dell’azienda. Dei soggetti interessati non ho dubbi che ci saranno per quanto riguarda la piscina. La data limite che non intendo valicare per mille ragioni è il 30 giugno se non erro. Entro quella data dovrà essere organizzata la gara e ceduto il servizio a soggetti terzi, oltre al fatto che c’è una norma che dice che determinati impianti devono essere ceduti e non possono essere gestiti così. Siamo già in proroga rispetto alle tempistiche e comunque entro il 30 giugno la piscina Sinigaglia, la piscina di Casate, il Palazzo del Ghiaccio e il centro sportivo di via Segantini (Sagnino, Ndr) usciranno e saranno a gara. E’ una parte importante della gestione. Poi su Csu abbiamo mille progetti adesso non possiamo firmare ancora contratti riguardo l’in-house fino al 3 di marzo perché scadono i termini in Anac. Dopodiché firmeremo il contratto, sarà la nostra società in-house, per me è un obiettivo far si che diventi veramente un’azienda che eroga servizi strumentali al Comune, è una cosa molto complessa. Anche oggi ho avuto una riunione sul tema. Devo dire che tra l’Azienda Sociale Comasca e Lariana che gestiamo noi con il Comune di Carate Urio e il Comune di Tavernerio e Csu si aprono bei spiragli per poter alleggerire la massa critica di lavoro che ha il Comune di Como esternalizzando, in un caso a una società in-house e nell’altro caso a una società di scopo legata alle finalità nell’ambito sociale. E’ un momento molto frizzante dal punto di vista dell’organizzazione dei futuri servizi“.