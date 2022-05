Dopo il durissimo attacco di Guzzetti, ecco il centrodestra: “Incredibile, chi non la pensa come lui è ‘scemo’. Si scusi”

Già ieri la disfida si è consumata a breve distanza. Da un lato l’evento di Barbara Minghetti, candidata sindaco del centrosinistra, che allo Yacht Club ha incontrato Paolo De Santis, notissimo imprenditore alberghiero comasco, Corrado Passera, fondatore e CEO Illimity, Marco Zalamena, Head od Hospitality EY Italia, Anita Longo, docente Marketing territoriale università IULM di Milano, Giuseppe Guzzetti già presidente di Fondazione Cariplo e Mattia Palazzi, sindaco di Mantova.

Dall’altro il controevento del centrodestra con il candidato Giordano Molteni (qui la cronaca).

Ebbene come abbiamo ampiamente documentato durante l’incontro Giuseppe Guzzetti, non si è solo preso la scena L’ha letteralmente strappata a chiunque con un intervento politico devastante, coinciso con un durissimo attacco alla Giunta Landriscina uscente e al centrodestra in generale. Probabilmente per quanto riguarda Como e la politica locale, il più feroce intervento mai pronunciato dall’avvocato. Qui: “Giunta Landriscina, la peggiore di sempre”. Il devastante attacco (con parolaccia) di Giuseppe Guzzetti. Nello specifico, riferendosi alla manifestazione del centrodestra a pochi passi dallo Yatch Club, dove le parole d’ordine erano “Loro coi banchieri noi coi cittadini“, Guzzetti ha detto: “Quelli che stanno facendo gli scemi a poca distanza da noi”.

Ricapitolate le premesse ecco dunque arrivare questa sera la replica del centrodestra cittadino. La riportiamo integralmente:

Ieri abbiamo assistito ad un’incredibile performance del Presidente Guzzetti. Facciamo ancora fatica a credere che quelle parole, quegli insulti ai danni dei comaschi e dei candidati del centrodestra siano uscite dalla stessa bocca che, non più tardi di qualche settimana fa, dispensava lezioni di democrazia al Teatro a Rebbio (qui la cronaca).

Abbiamo assistito ad un’idea di democrazia a senso unico dove se la pensi come Guzzetti sei degno di cittadinanza altrimenti “sei uno scemo”. Una caduta di stile che non ci aspettavamo, soprattutto da un uomo e politico apprezzato per il grande contributo dato alla Lombardia, ma che denota grande nervosismo da parte di chi si vorrebbe ergersi a custode della democrazia.

I partiti di centrodestra, con tutti i candidati consiglieri ed il candidato sindaco Giordano Molteni, non intendono cadere nelle provocazioni, auspicando invece che il presidente Guzzetti possa scusarsi con tutti i comaschi che non sono omologati al suo pensiero.

Ricordiamo qualche capitolo precedente perché il centrodestra, con Guzzetti, ultimamente non va a nozze: