ComoLake2023, la 1^ edizione 5-6 e 7 ottobre. Il Sottosegretario Butti: “Alla ‘Cernobbio del digitale’ avremo la visione corale del governo sul futuro tecnologico”

Si avvicina la 1^ edizione di “ComoLake2023 – Next Generation Innovations” – “la Cernobbio del digitale” – che si terrà nei giorni 5, 6 e 7 ottobre al Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como.

Alla prima conferenza stampa, che si è tenuta il 18 settembre scorso nella stessa location, è intervenuto anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’Innovazione Alessio Butti, ispiratore di ComoLake2023.

“La ‘Cernobbio del digitale’ vedrà una rappresentanza significativa del governo. A ComoLake2023 avremo la visione corale dell’esecutivo sul futuro digitale. E la città diventerà per tre giorni il luogo di confronto internazionale sulle applicazioni e sulle policy nonché sulle opportunità e sui rischi delle tecnologie emergenti”, ha affermato il Sottosegretario.

“L’Intelligenza Artificiale, di cui molto si parlerà a ComoLake2023”, ha concluso Butti, “sarà uno dei temi al centro della Presidenza italiana G7, a partire da gennaio prossimo. E la politica ha il compito di definire la governance dell’IA e non pensare, invece, solo a come difendersi da essa. Sosteniamo, quindi, l’Italia a sviluppare Intelligenza Artifciale in autonomia, perché è un fattore determinante per la crescita economica, bilanciando diritti della persona, princìpi etici e diritto all’evoluzione tecnologica”.

NUMERI

3 giorni di lavori, 5 aree tematiche, oltre 15 panel che ospiteranno 80 speaker provenienti da diversi Paesi, con la presenza di rappresentanti del Governo italiano, con 10 Ministri già confermati, del Parlamento, di esponenti di esecutivi esteri, della Commissione Europea, delle Autorità regolatorie e di organismi globali, Università, Centri di ricerca, Aziende, Esperti e Media: questo sarà ComoLake2023.

MINISTRI

I Ministri confermati, al momento, a ComoLake2023 sono:

Andrea Abodi , Ministro per lo Sport e i Giovani

, Ministro per lo Sport e i Giovani Anna Maria Bernini , Ministro dell’Università e della Ricerca

, Ministro dell’Università e della Ricerca Giancarlo Giorgetti , Ministro dell’Economia e delle Finanze

, Ministro dell’Economia e delle Finanze Francesco Lollobrigida , Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste

, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Nello Musumeci , Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare

, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Gilberto Pichetto Fratin , Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Orazio Schillaci , Ministro della Salute

, Ministro della Salute Adolfo Urso , Ministro delle Imprese e del Made in Italy

, Ministro delle Imprese e del Made in Italy Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito

OBIETTIVO

Nata per indirizzare oggi le politiche digitali che ci accompagneranno nei prossimi anni, “ComoLake2023” sarà il punto di incontro tra istituzioni, imprese e università coinvolte nei nuovi paradigmi della crescita economica che – in Italia e in Europa – saranno inevitabilmente guidati dagli investimenti del PNRR.

IL PROGRAMMA CON LE SESSIONI

TLC, Reti e Servizi, 5 ottobre 09:30 – 13:00

Metaverso e AI, 5 ottobre 14:30 – 18:00

Energia e Sostenibilità, 6 ottobre 09:30 – 13:00

Mobilità e Trasporti, 6 ottobre 14:30 – 18:00

Pubbliche Amministrazioni e Cittadino, 7 ottobre 09:30 – 13:00

UNA EXPO CONFERENCE

“ComoLake2023 – Next Generation Innovations” coniuga le tematiche previste in Agenda con i quadri normativi nazionali ed europei, la ricerca, le tecnologie, le applicazioni e i prevedibili sviluppi previsti per i prossimi anni.

“ComoLake2023” rappresenta, pertanto, un’occasione di incontro e di confronto tra i decisori politici e aziendali con una platea di operatori e rappresentanti di istituzioni e mercati. È prevista, inoltre, una grande area espositiva, adiacente al Padiglione centrale, che accoglierà gli stand di istituzioni, aziende e startup e costituirà una prestigiosa occasione di networking con un pubblico nazionale e internazionale altamente selezionato.

COMOLAKE AWARDS 2023

Nel corso della Cena di gala, che si terrà il 5 ottobre nella splendida Sala della Villa Antica, all’interno del complesso di Villa Erba, saranno consegnati i “ComoLake Awards 2023” a istituzioni, imprese, startup e giovani talenti. La partecipazione è riservata ai partner e agli ospiti istituzionali di ComoLake 2023.

SPETTACOLO TEATRALE

Il 6 ottobre, dalle ore 20:30, presso il Teatro Sociale di Como si svolgerà lo spettacolo “eVolution Dance Theater”, che offre una fusione innovativa di danza, arte, acrobazia, magia e illusione. Uno spettacolo creato per la Conferenza internazionale ComoLake2023: un omaggio alla città di Como. Richiedi il biglietto gratuito su teatrosocialecomo.it o direttamente in biglietteria. Prima dell’inizio dello spettacolo, presso la Sala Bianca del teatro, è previsto un cocktail dinner di benvenuto riservato ai partner e agli ospiti istituzionali di ComoLake2023.

TEASER Qui è possibile vedere il teaser da YouTube.

PATROCINI

ComoLake2023 ha il patrocinio di:

– Presidenza del Consiglio dei Ministri

– Dipartimento per la Trasformazione Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri

– Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

– Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

– Ministero della Cultura

– Ministero della Difesa

– Ministero dell’Economia e delle Finanze

– Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

– Ministero delle Imprese e del Made in Italy

– Ministero dell’Interno

– Ministero della Salute

– Ministero del Turismo

– Ministero dell’Università e della Ricerca

– Ministro per la Pubblica Amministrazione

– Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

– Parlamento Europeo

– Rappresentanza in Italia della Commissione Europea

– CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica)

– CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni)

– EnSiEL (Consorzio interuniversitario nazionale per energia e sistemi elettrici)

– NITEL (Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti e la Logistica)

AGENDA CON GLI SPEAKER

TLC, RETI E SERVIZI – 5 OTTOBRE 9:00-13:00

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani

Marco Alparone, Vicepresidente, Regione Lombardia

Doreen Bogdan-Martin, Secretary General, International Telecommunication Union (ITU)

Guido Barbieri, CEO, EI Towers

Nicola Blefari Melazzi, Presidente, CNIT

Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione

Marco Camisani Calzolari, Esperto di Comunicazione e Divulgatore Scientifico

Mario Campolargo, Sottosegretario di Stato per la Digitalizzazione e la Modernizzazione Amministrativa, Portogallo

Mauro Colombo, Technology and Innovation Director, Hewlett Packard Enterprise Italia

Vinton G. Cerf, Vice President and Chief Internet Evangelist, Google

Diego Ciulli, Head of Government Affairs and Public Policy, Google

Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei deputati

Luigi Ferraris, CEO, Ferrovie dello Stato Italiane

Diego Galli, Direttore Generale, INWIT

Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze

Ilsa Godlovitch, Director, Brussels Office, WIK-Consult

Pietro Labriola, CEO, TIM

Benedetto Levi, CEO, iliad Italia

Matteo Monti, Sindaco di Cernobbio

Michele Zunino, CEO, Netalia

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E METAVERSO – 5 OTTOBRE 14:30-18:30

Stefania Bandini, Professor of Computer Science, Università Milano Bicocca

Alberto Barachini, Sottosegretario, Presidenza del Consiglio dei ministri per l’informazione e l’editoria

Paolo Benanti, Professore della Pontificia Università Gregoriana, principale consigliere di papa Francesco sull’IA ed esperto di etica digitale

Brando Benifei, Capodelegazione PD al Parlamento Europeo

Federico Buffa, Head of Eyewear R&D, Product Style and Licensing, EssilorLuxottica

Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione

Ginevra Cerrina Feroni, Vice Presidente del Garante per la protezione dei dati personali

Leonardo Chiariglione, Presidente MPAI (Moving Picture, Audio, and Data Coding by Artificial Intelligence)

Luca Colombo, Country Director, Meta

Gennaro Coppola, CEO, One More Pictures

Rita Cucchiara, Professore, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

Alessandro Curioni, IBM Fellow, Vice President Europe and Africa, Director IBM Research Zurich

Pier Luigi Dal Pino, Senior Regional Director Government Affairs Western Europe, Microsoft

Melissa Ferretti Peretti, Country Manager, Google Italy e Vice President di Google

Bruno Frattasi, Direttore Generale, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Gianluigi Greco, Professore di informatica, Università della Calabria, Presidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale

Maximo Ibarra, CEO, Engineering

Marco Landi, Presidente, QuestIT

Federico Leproux, AD, Team System

Mauro Macchi, AD, Accenture

Angelo Mazzetti, Responsabile Relazioni Istituzionali, Meta

Mario Nobile, Direttore Generale, Agid

Giuliano Noci, Professore di Strategia e Marketing, Politecnico di Milano

Markus Reinisch, VP Public Policy Europe and Global Economic Policy, Meta

Francesco Rutelli, Presidente, Anica

Valeria Sandei, CEO, Almawave

Orazio Schillaci, Ministro della Salute

Roberto Viola, Direttore Generale, DG CONNECT

ENERGIA E SOSTENIBILITÀ – 6 OTTOBRE 9:00-13:00

Marco Alverà, Board Member, Hydrogen Europe

Davide Astiaso Garcia, Segretario Generale, ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento)

Stefano Besseghini, Presidente, Arera

Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione

Maria Enrica Danese, Director Institutional Communications, Sustainability & Sponsorship, Tim

Gilberto Dialuce, Presidente, Enea

Flavio Cattaneo, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Enel

Ditte Juul-Joergensen, Direttore generale, Direzione generale dell’energia (ENER)

Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste

Luigi Paganetto, Professore emerito di Economia politica, docente di Economia europea all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Roberto Pasqua, Executive Director EDPR South & East EU

Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Paolo Rocco Viscontini, Presidente, Associazione ITALIA SOLARE

MOBILITÀ E TRASPORTI – 6 OTTOBRE 14:30-18:30

Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca

Silvia Bodoardo, Professore ordinario, Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia (Disat)

Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione

Luca Cardone, Head of marketing enterprise, WindTre

Pierluigi Di Palma, Presidente, Enac

Smeraldo Fiorentini, Direttore Generale Divisione Transportation&Logistics, Almaviva

Gareth Macnaughton, Innovation Director, EIT Urban Mobility

Carlos Moreno, professore associato, IAE Paris

Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare

Francesco Naso, Segretario Generale, Motus-E

Gianpiero Strisciuglio, AD, Rete Ferroviaria Italiana

Michelangelo Suigo, External Relation Communication & Sustainability Director, Inwit

Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – 7 OTTOBRE 9:00-13:00

Antonio Amati, Direttore Generale Divisione IT, Almaviva

Diego Antonini, Presidente, Assinter

Claudio Bassoli, CEO, Hewlett Packard Enterprise Italia

Marco Bussone, Presidente Uncem

Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione

Paolo Dal Cin, Security Global Lead, Accenture

Giuseppe Di Franco, Managing Director, Lutech

Daniele Dotto, Head of Unit Governance and Public Administration, Dg Reform, European Commission

Filippo Giannelli, AVP & Country Manager, ServiceNow Italia

Agostino Ghiglia, Componente, Garante per la Protezione dei Dati Personali

Alessandro Ippolito, Country Manager, Oracle

Ignazio La Russa, Presidente del Senato della Repubblica Italiana

Donato Limone, Già Professore Ordinario di Informatica Giuridica, Presidente del Comitato Consultivo di Esperti, Presidenza Consiglio dei Ministri, Sottosegretario all’Innovazione

Stefano Mele, Partner, Responsabile del Dipartimento Cybersecurity Law e Co-Responsabile del Dipartimento Privacy, Gianni&Origoni

Alessandro Moricca, Amministratore Unico, PagoPA

Mario Nobile, Direttore Generale, Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)

Stefano Rebattoni, CEO, IBM

Agostino Santoni, Vicepresidente di Confindustria con delega al Digitale

Francesco Soro, CEO, Poligrafico dello Stato

Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione

INFO Per saperne di più: www.comolake2023.com