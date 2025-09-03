Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Sanità

“Chiedevo appuntamento per una normalissima visita in provincia di Como, risposta da ‘ridere’. Ormai è una lotteria”

  • 09:08

Dopo il caso della visita rimandata dopo un anno e otto mesi d’attesa, arrivano nuove segnalazioni da parte dei lettori sulle difficoltà ad accedere alla sanità pubblica in tempi ragionevoli. Oggi riceviamo e volentieri pubblichiamo un’altra autentica disavventura, in questo caso per una visita oculistica. Per le vostre segnalazioni, la mail è sempre redazionecomozero@gmail.com.
Di seguito il testo integrale della lettera.

Buongiorno,

ho letto, con dispiacere, la lettera della signora la cui madre, ultra ottantenne, non riesce ad avere la visita necessaria per avere l’accompagnamento.

Proprio ieri ho cercato di avere l’appuntamento per una normalissima visita oculistica ma il sistema mi ha dato una risposta che sinceramente nella moderna Lombardia fa ridere: non c’è posto da nessuna parte in tutta la provincia di Como. Potevano aggiungere: ritenti sarà più fortunato, come nelle lotterie.

In questo caso la soluzione è alla portata di chi può spendere: visita privata che però non è automatico sia la soluzione, ipotizziamo che mi serva l’operazione della cataratta, se non vado da un medico ospedaliero, chi mi metterà mai in lista d’attesa? (già lunga di suo).

Certo noi anziani siamo tanti ma la situazione è intollerabile e potrà solo peggiorare, la medicina privata al posto della pubblica è indegna di un paese civile, è giusto che per i bambini ci sia una corsia preferenziale, per carità, ma gli anziani che hanno contribuito tanto per questo paese non sono da buttare nel fuoco in anticipo.

Cordiali saluti.
Lucia Agabiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY