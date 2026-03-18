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A Campione d’Italia torna la kickboxing con l’evento ‘The Arena’ 2026

  • 18:28

A Campione d’Italia, torna la kickboxing con l’evento ‘The Arena’ 2026, presentato a Palazzo Lombardia alla presenza del sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi. ‘The Arena‘ è in programma sabato 28 marzo nel Salone delle Feste. In cartellone match di alto livello, tra cui i titoli mondiali ISKA (International Sport Kickboxing Association). L’evento promette ancora una volta spettacolo, riunendo alcuni dei migliori fighter del panorama internazionale nella cornice iconica di Campione d’Italia.

LA PRESENTAZIONE

Sangue e gloria. Basta questo a sintetizzare lo spirito e l’obiettivo di questa nuova edizione di The Arena che torna nel Salone delle Feste di Campione d’Italia, e in diretta mondiale Dazn, con una card incredibile e la voglia di stupire ancora. Sul ring, sei campioni del mondo, alcuni tra i più importanti fighter del panorama internazionale e due cinture ISKA da assegnare.

LA CARD.

MAIN EVENT Yuri Farcas (14W 6L 1D) vs Axel Ulrich Tiebe (14W 1L)

Fight code Rules 3×3 min. 95kg

Due giganti del ring. Un main event che promette spettacolo.

Yuri Dinamite Farcas, dopo aver calcato i ring più prestigiosi del mondo, come quelli di ONE e GLORY, torna dove tutto è iniziato per un’altra sfida internazionale che lo metterà di fronte al campione nazionale francese Ulrich Tiebe. Le Babatchai, come viene soprannominato il fighter di origini ivoriane, è pronto a dare battaglia con il suo stile dominante e la continua ricerca del KO.

CO-MAIN EVENT Zsombi Nemeth (41W 13L) vs Oscar Cambiaghi (12W 3L)

Muay Thai 3×3 min. 63.5kg

Un team che pesa come un titolo, la BADCO di Richard Smith (il team inglese di Liam Harrison), e uno score con più di 40 vittorie all’attivo per Nemeth Zsombie che arriva a The Arena per prendersi il rispetto di tutti. All’angolo opposto dalla Lottatori Milano, il talento italiano Oscar Cambiaghi che, dopo uno straordinario 2025, punta a prendersi la scena internazionale.

ISKA WORLD TITLE Nicolas Novati (30W 6L 1D) vs Evan Gambuto (11W 3L)

Low Kick 5x3min. 67kg

Un’altra sfida. Un altro titolo mondiale nel mirino. Nicolas AK47 Novati torna sul ring di The Arena e ad attenderlo l’occasione della carriera: l’assalto al titolo mondiale ISKA. Pluricampione italiano, europeo e mondiale WKU, palcoscenici di rilevanza mondiale per lui ed un nuovo obiettivo in vista. Il fighter del The King Fight Club vuole un’altra affermazione internazionale sul ring che, nella scorsa edizione, l’ha visto protagonista di un KO spettacolare. All’angolo opposto il francese Evan Gambuto, del team KBCM di Marsiglia (terra originariamente patria di grandi campioni) designato da ISKA come contender e pronto a stupire tutti per la conquista della cintura.

ISKA INTERCONTINENTAL TITLE Giuseppe Gennuso (12W 4L 1D) vs Tenuun Gantushig (7W 3L 1D)

Muay Thai 5x3min. 57kg

Un match che in molti aspettavano, dal pubblico agli addetti al lavoro. Il meglio che la Muay Thai possa proporre nella categoria -57kg. Il Campione del mondo WKU ed intercontinentale ISKA Giuseppe The Assassin Gennuso mette in palio il suo Titolo Intercontinentale ISKA e porta sul ring l’esperienza internazionale maturata in questi anni. All’angolo opposto, dopo aver ottenuto il Titolo Italiano Pro Fight1 ed aver impressionato sul ring di Oktagon, Tenuun SuperTen Gantushig punta non solo alla vittoria del match, ma anche alla cintura ISKA per continuare a stupire ed ambire alle Promotion più importanti del mondo.

SFIDA TRA CAMPIONI DEL MONDO 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼 𝗗𝗶 𝗩𝗮𝗿𝗮 (38W 16L 4D) 𝘃𝘀 𝗦𝗮𝗺𝘂𝗲𝗹𝗲 𝗗𝗲 𝗠𝗲𝗶𝘀 (53W 7L)

K1 3x3min. 70kg

Lorenzo Di Vara, campione del mondo ISKA, dopo aver staccato il biglietto per il Giappone e il prestigioso torneo K-1, torna su un ring italian, e lo fa con grande stile. Ad attenderlo non una comparsa, ma Samuele De Meis, campione del mondo WKU, protagonista assoluto sui ring internazionali che, proprio a The Arena lo scorso anno, è stato protagonista di un match stellare contro Taras Hnatchuk. Una prova di forza.Una sfida nella sfida. Per entrambi, un test ad altissimo livello.

CAMPIONI A CONFRONTO Taras Hnatchuk (24W – 5L – 2D) vs Andres Casado (15W – 2D)

Fight Code rules 3x3min. 70kg

Il campione del mondo ISKA Taras Baba Yaga Hnatchuk, dopo aver calcato ring di assoluto prestigio come quello del K-1 World Max, torna sul ring di The Arena per una sfida internazionale di altissimo livello. Dotato di combinazioni stellari e un’imponente presenza sul ring, Baba Yaga è pronto a confrontarsi con The Punisher Andrea Casado, campione WAKO Pro del Mediterraneo e contender ISKA per il titolo mondiale K1.

REGINE D’EUROPA Carlotta Dama (9W 4L 1D) vs Simona Di Dio Martello (15W 4L 2D)

Fight code rules 3x3min. 52kg

La campionessa Europa WKU di Muay Thai Carlotta Tsunami Dama torna sul ring di The Arena per dare, come sempre, spettacolo. All’angolo opposto, la campionessa del mondo ISKA Simona Di Dio Martello pronta a confermarsi ai vertici del fighting europeo.

DOMINIO E AMBIZIONE Daniele Scuro (12w 3l 2D) vs Nabil Tassa (7W 3L 1D)

Fight code rules 3x3min. 59kg

Il Campione Mondiale WKU e Campione Europeo ISKA Daniele Scuro arriva sul ring del di Campione per confermarsi tra i dominatori della categoria -60kg. All’angolo opposto, il Campione Italiano The Lizard King Nabil Tassa della Seconds Out pronto a stupire tutti in un match che può regalare spettacolo.

SFIDA AL CAMPIONE – Davide Tonietto (14W – 6L) vs Alexandru Cazacinschi (7W – 2L)

Fight code Rules 3x3miN. 60kg

Davide Tony Tonietto, a caccia della quindicesima vittoria in carriera, sfida il campione europeo ISKA Alexandru Cazac Cazacinschi in una sfida che si annuncia spettacolare. Due stili diversi, un unico obiettivo: prendersi la scena sul ring di The Arena.

CHALLENGE ACCEPTED Cosimo Leone Totaro (6W 3L) vs RIccardo Allena (16W 3L 3D):

FIght Code Rules 3×3 min. 70kg

Cosimo Leone Totaro, reduce da un 2025 straripante e dalla vittoria sul ring di Oktagon, accetta la sfida a tre settimane dall’evento prendendo il posto di Fabio Ferrari, fermato da problemi di salute, a cui va tutto il sostegno della Promotion. Cambia l’avversario ma non l’obiettivo per il Campione Intercontinentale WKU Riccardo Allena dell’Olimpo Academy che torna a The Arena per continuare la propria escalation internazionale.

SFIDA DI STILE Francesco Ippolito (10W 4L 1D) vs Loik Rouge (21W 7L)

Fight Code Rules 3×3 min. 66kg

El Bnadolero Francesco Ippolito della Restless Gym torna sul ring di The Arena per dare spettacolo con il suo stile inconfondibile. All’angolo opposto, l’esperienza internazionale del campione svizzero WPMF e un team dalla grande storia per Loik Rouge.

LAST MINUTE Alessandro Cizmic (13W 1L) vs Riccardo Santese (7W 6L 1D)

La voglia di emergere di una giovane promessa e l’esperienza di un atleta che ha accettato la sfida a due settimane, o poco più, dal suono della campanella. Pronosticare un risultato impossibile. Perdersi una sfida che può regalare emozioni, pure.

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