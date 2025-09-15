COMO-GENOA La cronaca della partita in diretta

COMO-GENOA 1-0

Marcatori: Nico Paz 13 pt.

Como (4-3-3): Butez; Vojvoda, Ramón, Kempf, Alex Valle; Nico Paz, Caqueret, Da Cunha; Kühn, Morata, Jesus Rodriguez. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Diego Carlos, Goldaniga, Alberto Moreno, Posch, Smolcic, Perrone, Baturina, Cari, Addai, Douvika, Sergi Roberto.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovsky, Ellertsson; Colombo. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Fini, Cuenca, Marcandalli, Ekhator, Ekuban, Carboni, Gronbaek, Massias, Vitinha, Stanciu, Otoa, Venturino.

Arbitro: Marco Piccinini

PRIMO TEMPO

Finisce la prima frazione con il Como avanti 1-0 grazie alla prodezza di Nico Paz. Il Genoa si è reso pericoloso nel finale con un tripla grande chance che ha visto Colombo, Ellertson e Masini andare ad un passo dal pareggio.

Ci saranno due minuti di recupero.

Minuto 45: torre di testa di Ellertson alla ricerca di Colombo. Ramon fa buona guardia e allontana la sfera.

Minuto 41: Jesus Rodriguez con il destro: Leali blocca senza affanno.

Minuto 40: altra accelerata di Kuhn stavolta contenuta da Frendrup.

Minuto 39: ammonito Alex Valle.

Minuto 36: Kuhn per Morata!! Grande strappo di Kuhn che arriva al limite dell’area e imbuca per Morata. Lo spagnolo manda il suo destro sui led pubblicitari.

Minuto 36: Kuhn per Morata!! Grande strappo di Kuhn che arriva al limite dell'area e imbuca per Morata. Lo spagnolo manda il suo destro sui led pubblicitari. Minuto 33: caos totale nell'area del Como!! Martin viene trovato in area di rigore e centra per Colombo che di mancino spara su Butez. Il portiere francese in uscita para di petto anche il tap-in di Ellertson. La palla a questo punto arriva a Masini che in allungo calcia a porta vuota e a botta sicura trovando però il miracoloso intervento di Alex Valle che salva i suoi.

Minuto 30: il Como si divora il raddoppio!! Vojvoda manda in porta Kuhn con un lancio millimetrico. L'ex Celtic arriva a tu per tu con Leali che lo mura con il piede. Sulla palla vagante Morata, in scivolata, mette a lato a centimetri dalla porta del Grifone.

Minuto 29: giallo per Ostigard. Il norvegese stende in scivolata Morata prendendosi il primo cartellino del match.

Il Como appare in controllo della gara dopo il vantaggio siglato da Nico Paz. Il Genoa fatica a creare presupposti per impensierire Butez.

Minuto 24: Jesus Rodriguez viene lanciato da Caqueret e, insieme a Kuhn, si ritrova in un due contro uno con Vasquez. L’ex Betis tarda troppo a servire il tedesco e il Genoa riesce a sventare la minaccia.

Minuto 21: Ramon si fa trovare in posizione avanzata e calcia con il mancino. Il suo tiro è murato da Ostigard.

Minuto 19: recupero alto di Nico Paz e palla che arriva in zona Jesus Rodriguez. Lo spagnolo non riesce però ad essere preciso nel primo tocco e Sabelli lo chiude.

Minuto 18: risposta del Genoa con un cross dalla sinistra di Aaron Martin. La palla si perde però in rimessa laterale.

Minuto 13: Nico Paz è semplicemente illegale!! Il Como si distende bene da destra a sinistra trovando Morata. L’ex Galatasaray appoggia per Nico Paz che con un piroletta se ne va al ritorno di Frendrup e poi scaraventa in porta un mancino violentissimo dai 25 metri che non lascia scampo a Leali. Magia del 10 e 1-0 Como.

Minuto 13: Nico Paz è semplicemente illegale!! Il Como si distende bene da destra a sinistra trovando Morata. L'ex Galatasaray appoggia per Nico Paz che con un piroletta se ne va al ritorno di Frendrup e poi scaraventa in porta un mancino violentissimo dai 25 metri che non lascia scampo a Leali. Magia del 10 e 1-0 Como. Minuto 11: contatto ruvido tra Nico Paz ed Ostigard. Il fantasista lariano resta a terra dolorante.

Minuto 10: Martin trova al limite Masini che va in porta con il destro. Kempf respinge con il corpo la conclusione del centrocampista ospite.

Minuto 6: follia di Morata!! L’attaccante spagnolo da metà campo scaglia un tiro verso la sua porta e Butez deve mettere i guantoni per evitare un clamoroso autogol.

Partita che è cominciata su ritmi molto alti. Sono tanti i contrasti a centrocampo e i fischi di Piccinini.

Minuto 1: subito Genoa! Discesa sulla destra di Norton-Cuffy che mette forte al centro non trovando però correzioni in porta dei propri compagni.

Inizia la partita

Dopo la sosta per le nazionali, il Como torna a giocare davanti al tutto esaurito del Sinigaglia. Nella gara che chiude la terza giornata di campionato a far visita ai lariani c’è il Genoa di Vieira. Il Grifone è ancora a caccia del primo successo e anche del primo gol in questa Serie A. I rossoblù però sono una squadra quadrata e che può dare del filo da torcere al gioco propositivo e spumeggiante degli uomini di Fabregas. Il Como, infatti, deve lasciarsi alle spalle il K.O di Bologna, dove, soprattutto in avanti, è sembrato prevedibile e meno scoppiettante rispetto alla prima stagionale contro la Lazio. Per farlo, i padroni di casa dovranno trovare anche l’apporto dei nuovi volti arrivati nel mercato estivo. Nico Paz deve avere anche l’appoggio di altri compagni di reparto per poter provare a trascinare il Como a quota 6 punti.

Fabregas lancia dal 1′ minuto Kuhn e Morata. Tra i pali gioca Butez. La linea difensiva è confermata. Ramon e Kempf fanno coppia in mezzo mentre Alex Valle e Vojvoda sono i due terzini, con il kosovaro che torna nel suo ruolo “standard”. A centrocampo Caqueret viene preferito a Perrone per affiancare capitan Da Cunha. In avanti Nico Paz guida il tridente alle spalle di Morata. Insieme a lui ci sono Kuhn e Jesus Rodriguez.

Vieira sceglie una formazioni abbastanza conservativa. In porta c’è Leali. Davanti al portiere italiano Vasquez ed Ostigard sono i centrali. Sulla sinistra gioca Martin, mentre sulla destra agisce Sabelli. Frendrup e Masini sono chiamati a fare da schermo davanti al reparto arretrato. La trequarti, invece, è tutta da scoprire. Malinovsky, Norton-Cuffy e Ellertson formano un terzetto abbastanza inedito che ha il compito di supportare l’unica punta che è Colombo. Panchina per Carboni e Gronbaek.