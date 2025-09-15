COMO-GENOA La cronaca della partita in diretta

COMO-GENOA 1-0
Marcatori: Nico Paz 13 pt.
Como (4-3-3): Butez; Vojvoda, Ramón, Kempf, Alex Valle; Nico Paz, Caqueret, Da Cunha; Kühn, Morata, Jesus Rodriguez. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Diego Carlos, Goldaniga, Alberto Moreno, Posch, Smolcic, Perrone, Baturina, Cari, Addai, Douvika, Sergi Roberto.
Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovsky, Ellertsson; Colombo. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Fini, Cuenca, Marcandalli, Ekhator, Ekuban, Carboni, Gronbaek, Massias, Vitinha, Stanciu, Otoa, Venturino.
Arbitro: Marco Piccinini
PRIMO TEMPO
- Finisce la prima frazione con il Como avanti 1-0 grazie alla prodezza di Nico Paz. Il Genoa si è reso pericoloso nel finale con un tripla grande chance che ha visto Colombo, Ellertson e Masini andare ad un passo dal pareggio.
- Ci saranno due minuti di recupero.
- Minuto 45: torre di testa di Ellertson alla ricerca di Colombo. Ramon fa buona guardia e allontana la sfera.
- Minuto 41: Jesus Rodriguez con il destro: Leali blocca senza affanno.
- Minuto 40: altra accelerata di Kuhn stavolta contenuta da Frendrup.
- Minuto 39: ammonito Alex Valle.
- Minuto 36: Kuhn per Morata!! Grande strappo di Kuhn che arriva al limite dell’area e imbuca per Morata. Lo spagnolo manda il suo destro sui led pubblicitari.
- Minuto 33: caos totale nell’area del Como!! Martin viene trovato in area di rigore e centra per Colombo che di mancino spara su Butez. Il portiere francese in uscita para di petto anche il tap-in di Ellertson. La palla a questo punto arriva a Masini che in allungo calcia a porta vuota e a botta sicura trovando però il miracoloso intervento di Alex Valle che salva i suoi.
- Minuto 30: il Como si divora il raddoppio!! Vojvoda manda in porta Kuhn con un lancio millimetrico. L’ex Celtic arriva a tu per tu con Leali che lo mura con il piede. Sulla palla vagante Morata, in scivolata, mette a lato a centimetri dalla porta del Grifone.
- Minuto 29: giallo per Ostigard. Il norvegese stende in scivolata Morata prendendosi il primo cartellino del match.
- Il Como appare in controllo della gara dopo il vantaggio siglato da Nico Paz. Il Genoa fatica a creare presupposti per impensierire Butez.
- Minuto 24: Jesus Rodriguez viene lanciato da Caqueret e, insieme a Kuhn, si ritrova in un due contro uno con Vasquez. L’ex Betis tarda troppo a servire il tedesco e il Genoa riesce a sventare la minaccia.
- Minuto 21: Ramon si fa trovare in posizione avanzata e calcia con il mancino. Il suo tiro è murato da Ostigard.
- Minuto 19: recupero alto di Nico Paz e palla che arriva in zona Jesus Rodriguez. Lo spagnolo non riesce però ad essere preciso nel primo tocco e Sabelli lo chiude.
- Minuto 18: risposta del Genoa con un cross dalla sinistra di Aaron Martin. La palla si perde però in rimessa laterale.
- Minuto 13: Nico Paz è semplicemente illegale!! Il Como si distende bene da destra a sinistra trovando Morata. L’ex Galatasaray appoggia per Nico Paz che con un piroletta se ne va al ritorno di Frendrup e poi scaraventa in porta un mancino violentissimo dai 25 metri che non lascia scampo a Leali. Magia del 10 e 1-0 Como.
- Minuto 11: contatto ruvido tra Nico Paz ed Ostigard. Il fantasista lariano resta a terra dolorante.
- Minuto 10: Martin trova al limite Masini che va in porta con il destro. Kempf respinge con il corpo la conclusione del centrocampista ospite.
- Minuto 6: follia di Morata!! L’attaccante spagnolo da metà campo scaglia un tiro verso la sua porta e Butez deve mettere i guantoni per evitare un clamoroso autogol.
- Partita che è cominciata su ritmi molto alti. Sono tanti i contrasti a centrocampo e i fischi di Piccinini.
- Minuto 1: subito Genoa! Discesa sulla destra di Norton-Cuffy che mette forte al centro non trovando però correzioni in porta dei propri compagni.
- Inizia la partita
Dopo la sosta per le nazionali, il Como torna a giocare davanti al tutto esaurito del Sinigaglia. Nella gara che chiude la terza giornata di campionato a far visita ai lariani c’è il Genoa di Vieira. Il Grifone è ancora a caccia del primo successo e anche del primo gol in questa Serie A. I rossoblù però sono una squadra quadrata e che può dare del filo da torcere al gioco propositivo e spumeggiante degli uomini di Fabregas. Il Como, infatti, deve lasciarsi alle spalle il K.O di Bologna, dove, soprattutto in avanti, è sembrato prevedibile e meno scoppiettante rispetto alla prima stagionale contro la Lazio. Per farlo, i padroni di casa dovranno trovare anche l’apporto dei nuovi volti arrivati nel mercato estivo. Nico Paz deve avere anche l’appoggio di altri compagni di reparto per poter provare a trascinare il Como a quota 6 punti.
Fabregas lancia dal 1′ minuto Kuhn e Morata. Tra i pali gioca Butez. La linea difensiva è confermata. Ramon e Kempf fanno coppia in mezzo mentre Alex Valle e Vojvoda sono i due terzini, con il kosovaro che torna nel suo ruolo “standard”. A centrocampo Caqueret viene preferito a Perrone per affiancare capitan Da Cunha. In avanti Nico Paz guida il tridente alle spalle di Morata. Insieme a lui ci sono Kuhn e Jesus Rodriguez.
Vieira sceglie una formazioni abbastanza conservativa. In porta c’è Leali. Davanti al portiere italiano Vasquez ed Ostigard sono i centrali. Sulla sinistra gioca Martin, mentre sulla destra agisce Sabelli. Frendrup e Masini sono chiamati a fare da schermo davanti al reparto arretrato. La trequarti, invece, è tutta da scoprire. Malinovsky, Norton-Cuffy e Ellertson formano un terzetto abbastanza inedito che ha il compito di supportare l’unica punta che è Colombo. Panchina per Carboni e Gronbaek.