Grande sorpresa, la leggenda Boris Becker incanta sul campo del Tennis Como con una racchetta di legno

Grandiosa sorpresa oggi al Tennis Como. La leggenda Boris ‘Bum Bum’ Becker è arrivato con alcuni amici per giocare sui campi in terra rossa. Lo ha fatto sapere il club sul proprio sito (qui). Ecco quanto raccontano:

Gradito ospite a sorpresa, questo pomeriggio, sui campi del Tennis Como. A far visita al nostro circolo per giocare sui campi in terra rossa di Villa Olmo è stato Boris Becker, il celebre “Bum Bum” ex numero uno al mondo celebre per il proprio servizio e per le spettacolari discese a rete con tuffo che gli regalarono – tra gli altri titoli slam – anche tre Wimbledon.

Il giocatore (e allenatore) tedesco, che sta trascorrendo giorni di vacanza sul Lago di Como, è arrivato in compagnia di amici e ha giocato sul campo centrale del Tennis Como, tenendo a bada gli avversari con una racchetta di legno.

Al termine, Becker si è fermato a scambiare qualche battuta con il direttore del circolo Paolo Carobbio, con cui si è informato sull’anno di fondazione del nostro club e sulle attività del circolo. “Bum Bum” non si è sottratto anche alle foto di rito, dimostrandosi molto disponibile anche con i soci presenti.