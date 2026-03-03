Lombardia, il bosco della tragedia del 1976 oggi è un gioiello magico e diventa Patrimonio europeo

Il Bosco delle Querce, situato tra i comuni di Seveso e Meda nella provincia di Monza e della Brianza, ha ottenuto ufficialmente il Marchio del Patrimonio Europeo 2025. La designazione è giunta al termine della valutazione condotta dal panel di esperti della Commissione europea, che ha selezionato l’area verde tra le candidature proposte dagli Stati membri.

Il sito era stato indicato dal Ministero della Cultura, guidato da Alessandro Giuli, insieme al Teatro Olimpico di Vicenza, in conformità con la procedura che riserva a ciascuna nazione un unico riconoscimento per ogni ciclo di selezione.

Dalla crisi industriale alla rigenerazione ambientale

L’area rappresenta un simbolo di resilienza e responsabilità collettiva, essendo sorta sui terreni contaminati dal disastro industriale dell’ICMESA avvenuto nel 1976 (qui il racconto).

Quello che il panel di candidatura ha descritto come un luogo di devastazione ecologica è oggi un parco naturale e uno spazio dedicato alla memoria. L’incidente di Seveso ha determinato un mutamento strutturale nella gestione del rischio industriale in Europa, portando alla definizione della Direttiva Seveso, asse portante della legislazione comunitaria sulla sicurezza e la prevenzione dei grandi rischi.

Il Bosco delle Querce testimonia la conversione di un evento tragico in un patrimonio di consapevolezza ambientale e regolamentazione condivisa.

Valore simbolico e impegno civico europeo

Nelle motivazioni del riconoscimento si legge che il parco, in quanto paesaggio rigenerato, incarna la capacità delle istituzioni europee di rispondere alle crisi tramite il coordinamento tra scienza, politiche pubbliche e partecipazione dei cittadini. La tutela della salute e la sostenibilità emergono come pilastri della responsabilità comune.

L’iniziativa del Marchio del Patrimonio Europeo mira a valorizzare i beni culturali che rafforzano il senso di appartenenza all’Unione e promuovono il dialogo interculturale.

I siti italiani nel circuito del patrimonio europeo

Con questo nuovo ingresso, il Bosco delle Querce si unisce alla lista dei siti italiani già insigniti del titolo: