Como e il suo Lago, l’aria è buona ma gli obiettivi europei 2030 sono lontani. Il Lombardia c’è il terzetto d’oro che già rispetta tutte le future regole

L’inquinamento atmosferico in Italia, e in particolare nel bacino padano, rimane una sfida complessa che richiede interventi strutturali immediati per rispettare i nuovi limiti europei fissati per il 2030. Il report Mal’Aria di Città 2026 di Legambiente, redatto da Andrea Minutolo, fotografa una situazione di luci e ombre. Da sottolineare subito come in Lombardia Lecco, Sondrio e Varese stiano già rispettando i limiti europei previsti dal 2030

Analisi dei dati delle province lombarde

La Lombardia presenta criticità diffuse, con quasi tutti i capoluoghi che superano i futuri limiti normativi.

Città PM10 (µg/mc) PM2.5 (µg/mc) NO2 (µg/mc) Rid. necessaria PM10 Rid. necessaria PM2.5 Rid. necessaria NO2 Bergamo 23 16 24 -13% -36% -16% Brescia 26 17 28 -22% -40% -28% Como 21 14 22 -5% -28% -9% Cremona 31 22 23 -35% -55% -13% Lecco 19 12 18 – -18% – Lodi 29 19 23 -32% -48% -13% Milano 28 19 33 -28% -46% -39% Monza 28 25 29 -27% -60% -31% Mantova 26 19 19 -22% -46% – Pavia 28 19 22 -28% -46% -9% Sondrio 16 11 16 – -9% – Varese 19 12 17 – -14% –