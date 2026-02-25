Addio a Santino Cattaneo. Gli inizi, l’impero, la cessione: mezza Lombardia si è vestita nei suoi negozi

Il mondo del commercio lombardo perde uno dei suoi volti più conosciuti. Si è spento all’età di 84 anni, Santino Cattaneo, l’imprenditore che ha legato indissolubilmente il suo nome alla moda nel territorio tra le province di Varese e Como.

Fondatore dell’iconico negozio “Santino Punto Moda” di Gerenzano, Cattaneo ha rappresentato per oltre mezzo secolo un punto di riferimento assoluto per lo shopping e il settore dell’abbigliamento d’eccellenza.

Una vita dedicata allo stile e al cliente

La storia professionale di Santino Cattaneo è stata una lunghissima, tanto che la notorietà dei suoi punti vendita ha abbondantemente superato i confini locali. Situato strategicamente sulla statale Varesina, al confine tra Saronno e Gerenzano, il suo punto vendita è stato per decenni la meta prediletta di intere generazioni di clienti provenienti da mezza regione, tra assortimenti vastissimi e prezzi spesso più che concorrenziali.

Nel 2020, dopo oltre cinquant’anni passati “dietro il bancone” e tra gli stand del suo store, Cattaneo aveva deciso di ritirarsi per godersi la meritata pensione, cedendo l’attività al gruppo Sorelle Ramonda, altro colosso del settore che ha proseguito la tradizione commerciale del sito.

Il legame con il territorio

Cattaneo non era solo un commerciante, ma una figura familiare per la comunità. Al momento del suo addio all’attività nel 2020, aveva emozionato molti con una lettera affettuosa dedicata ai suoi clienti, ringraziandoli per la fiducia che aveva permesso alla sua creatura di diventare una realtà storica del Saronnese.

L’ultimo saluto

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in tutta la zona, dove Santino era conosciuto e rispettato non solo come uomo d’affari, ma come persona di grande umanità.

I funerali si terranno oggi, mercoledì 25 febbraio, alle ore 15:00, nella Chiesa Parrocchiale di Rovello Porro, paese di cui era originario.