Lombardia, il colosso danese da 900 milioni con prezzi super scontati apre un nuovo store: regali enormi per tutti

Il colosso danese del retail continua la sua espansione in Italia e sceglie la provincia di Monza e della Brianza per la sua prossima apertura strategica. Mercoledì 4 marzo, il marchio Normal (904, 9 milioni di fatturato nel 2023 inaugurerà ufficialmente il suo primo punto vendita brianzolo all’interno del Centro Commerciale Carrefour di Limbiate, portando nel territorio un format di vendita unico che ha già conquistato l’Europa.

Un evento inaugurale ricco di premi: 500 surprise bag e gift card

Per celebrare il debutto a Limbiate, l’azienda ha pianificato un evento di apertura in grande stile, pensato per premiare i primi visitatori che varcheranno la soglia dello store:

Gift Card da 30 euro: riservate alle prime dieci persone presenti in fila al momento dell’apertura.

500 Surprise Bag: borse a sorpresa ricche di prodotti che verranno distribuite gratuitamente durante la giornata.

Grande Concorso a premi: un’iniziativa speciale che metterà in palio per un fortunato vincitore un intero pallet di prodotti a marchio Normal.

Il modello Normal: labirinti, prezzi fissi e tesori quotidiani

Fondata in Danimarca nel 2013, la catena Normal è cresciuta esponenzialmente fino a superare i 900 negozi attivi in tutta Europa. Il successo del brand risiede in una filosofia commerciale controcorrente, dichiarata esplicitamente sul sito ufficiale dell’azienda: i prodotti hanno prezzi fissi e costantemente bassi. Questa politica elimina la necessità di sconti o promozioni temporanee, garantendo al consumatore la convenienza in ogni momento dell’anno.

L’esperienza d’acquisto all’interno dello store è progettata per essere un viaggio di scoperta. I negozi Normal sono caratterizzati da una peculiare struttura a labirinto che invita i clienti a esplorare ogni angolo. Lungo il percorso, i visitatori possono riempire le proprie bag con una vastissima gamma di articoli che spaziano tra: