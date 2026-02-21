Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

,

Attualità, Cinque sensi

Bellissimo a Como, ecco le Cene Senza Confini: “Incontrare persone di diversa provenienza tra cibo e cultura”

  • 09:45

Grazie al contributo e alla collaborazione di Coop Lombardia, l’Associazione Asylum APS organizza l’iniziativa chiamata “Cene senza confini”. L’obiettivo è quello di far incontrare persone di diversa provenienza condividendo il cibo, ma anche tradizioni, aspetti culturali, esperienze di vita.

Durante la serata ogni Comunità presenterà, nelle forme ritenute più opportune, se stessa ed il proprio paese. L’iniziativa è rivolta soprattutto a persone residenti nei quartieri di Rebbio, Camerlata e limitrofi.

L’iniziativa parte il 28 febbraio con la comunità del El Salvador per poi proseguire, mensilmente, con altre comunità. Da questa esperienza l’auspicio è che possa nascere una maggiore
coesione sociale ed altre iniziative che favoriscano una quotidianità condivisa.

CeneSenzaConfiniElSalvador
© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY