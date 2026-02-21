Bellissimo a Como, ecco le Cene Senza Confini: “Incontrare persone di diversa provenienza tra cibo e cultura”

Grazie al contributo e alla collaborazione di Coop Lombardia, l’Associazione Asylum APS organizza l’iniziativa chiamata “Cene senza confini”. L’obiettivo è quello di far incontrare persone di diversa provenienza condividendo il cibo, ma anche tradizioni, aspetti culturali, esperienze di vita.
Durante la serata ogni Comunità presenterà, nelle forme ritenute più opportune, se stessa ed il proprio paese. L’iniziativa è rivolta soprattutto a persone residenti nei quartieri di Rebbio, Camerlata e limitrofi.
L’iniziativa parte il 28 febbraio con la comunità del El Salvador per poi proseguire, mensilmente, con altre comunità. Da questa esperienza l’auspicio è che possa nascere una maggiore
coesione sociale ed altre iniziative che favoriscano una quotidianità condivisa.