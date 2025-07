Como, dopo la vittoria al Tar, riaprono le iscrizioni alla scuola dell’infanzia Luigi Carluccio

Solo ieri davamo conto della vittoria al TAR per la scuola dell’infanzia Luigi Carluccio. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha infatti accolto il ricorso presentato da un gruppo di genitori, difesi dagli avvocati Giovanni Murgia e Ruggero Tumbiolo.

Il verdetto annulla gli atti con cui l’Amministrazione comunale ne aveva disposto la chiusura per l’anno scolastico 2025/2026. Un’autentica disfatta per il Comune, ottenuta dai genitori

E solo pochi minuti fa Nova Como l’associazione che da subito si è battuta per il salvataggio della scuola ha fatto un altro importante annuncio.

“Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia Carluccio sono di nuovo aperte! È possibile iscriversi recandosi al mattino in segreteria alla scuola Foscolo. Per chi aveva già opzionato la scuola Carluccio (mezzani e grandoni), l’iscrizione dovrebbe essere automaticamente attiva. Vi preghiamo solo di fare una verifica in segreteria per assicurarvi che sia tutto regolare. Passate parola! Se avete amici, amiche, fratelli o sorelle interessati… fateglielo sapere”, dicono da Nova Como