Como e i ciliegi di via XX Settembre, secondo round in Regione Lombardia: “Invitato anche il sindaco Rapinese”

Secondo round in Regione Lombardia per la vicenda dei ciliegi di via XX Settembre a Como, in attesa dell’udienza di merito fissata per il 5 febbraio prossimo al Tar.

Da Milano, infatti, oggi è arrivata la convocazione per lunedì 2 febbraio, alle ore 14:30, del secondo tavolo tecnico dedicato alla questione, che come noto vede il Comune di Como intenzionato ad abbattere le piante e i cittadini – supportati trasversalmente da diversi esponenti politici – schierati a difesa.

L’incontro – spiegano dalla Regione – “si inserisce nel percorso di dialogo propositivo e costruttivo tra le istituzioni avviato con il primo confronto del 19 gennaio, nel segno della leale collaborazione e della ricerca di soluzioni condivise”.

L’invito, diramato da Milano, è rivolto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese e al Comitato Spontaneo “Cittadini per i ciliegi di Via XX Settembre”.

Dopo il primo rifiuto a partecipare ricevuto via mail, Regione Lombardia “ha rinnovato l’invito a partecipare al sindaco di Como e alla struttura tecnica del Comune, per un confronto sereno e costruttivo su un tema di interesse pubblico che nelle ultime settimane ha suscitato un ampio dibattito, come documentato da numerosi articoli di stampa”.

Per Regione Lombardia, al tavolo tecnico parteciperanno l’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, la Direzione generale Territorio e Sistemi verdi, il consigliere regionale Sergio Gaddi, la DG Agricoltura – Struttura Servizio Fitosanitario Regionale ed Ersaf Lombardia.

Il confronto si terrà negli uffici dell’assessorato al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia a Milano.