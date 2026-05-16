Como e il cantiere del lungolago: “Attendiamo da anni la consegna dell’opera. Ho scritto a Sertori. Sui parapetti al lavoro un’altra azienda”

Il tema è di quelli importanti: la consegna definitiva dell’eterno cantiere del lungolago. Tra lavori infiniti, vasche da testare e paratoie da provare, ci si è messa – in questi ultimi giorni – anche una buca fronte lago – poco dopo la biglietteria della Navigazione – a complicare le cose.

E sullo sfondo rimane, ormai da mesi, la polemica sui nuovi parapetti che tanto hanno fatto discutere. Ecco allora che a cercare di fare chiarezza sul cantiere arrivano – durante l’ultima puntata di Etg+ Sindaco su Etv le parole di Alessandro Rapinese sollecitato dalla giornalista Michela Vitale che ha innanzitutto chiesto conto della buca – per la quale sono arrivati tecnici regionali che hanno ispezionato le vasche presenti nella zona – e domandato se sono previsti incontri con l’assessore regionale compente Massimo Sertori.

“Dal 2016 Regione Lombardia sa che deve fare un’opera, quindi che la faccia e la concluda. Subito dopo l’ultimo consiglio comunale ho inviato una pec all’assessore Sertori – con il quale ho ottimi rapporti – per avere informazioni. Non l’ho ancora sentito – ha sicuramente anche lui altre cosa da fare – ma sono certo che gli uffici regionali sono al lavoro. Innanzitutto per i parapetti. Noi quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto, ora dobbiamo solo riceve l’opera conclusa. Non posso francamente occuparmi anche degli interventi di Regione. Sui parapetti, lo ribadisco, spetta a loro farli e so che c’è già un’altra azienda all’opera. Quindi sono fiducioso. Noi nel frattempo abbiamo concluso anche il regolamento per le barche che dovrà poi fare un passaggio in Regione”, ha detto il sindaco Rapinese.