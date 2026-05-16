Como, semina il panico nel cortile di un asilo pieno di bimbi e famiglie e poi aggredisce gli agenti con calci e pugni

La Polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale un cittadino algerino di 32 anni, senza fissa dimora in Italia, noto alle Forze dell’Ordine e pluripregiudicato. L’uomo è stato inoltre denunciato per porto abusivo d’armi e danneggiamento.

Le Volanti si sono recate in un dormitorio di viale Varese dovendo notificare un provvedimento al 32enne che, dapprima si era allontanato dal luogo e poi vi era ritornato, infrangendo a calci la porta in vetro della struttura.

Portato in Questura, a seguito di ispezione, l’uomo è stato trovato in possesso di un taglierino di circa 25 cm ed è stato quindi denunciato per porto abusivo d’armi e danneggiamento.

Il 32enne, dopo aver lasciato gli uffici della Questura, ha tentato di reintrodursi nella struttura approfittando dell’apertura del cancello carraio riservato alle autovetture di servizio.

Gli agenti lo hanno immediatamente fermato, ma il 32enne ha iniziato a seminare il panico spintonando gli agenti, per eludere il controllo, per poi scappare verso l’uscita della scuola della via introducendosi nel cortile della stessa, pieno di bambini e famiglie.

Il 32enne raggiunto repentinamente dagli agenti, ha sferrato calci e pugni contro di loro, che con difficoltà, ma estrema professionalità, lo hanno immobilizzato e portato nuovamente in Questura.

Dati i plurimi precedenti penali e di polizia per furto, danneggiamento, percosse, interruzione di pubblico servizio, invasione di terreni, resistenza a P.U., oltraggio a P.U. e numerosi altri reati, il 32enne è stato quindi tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e condotto al carcere di Como in attesa del rito per direttissima, fissato per questa mattina alle 11.00.