Como, i bambini della materna diventano custodi della Biodiversità: costruiranno hotel per insetti

L’Istituto Comprensivo Como Lora – Lipomo entra ufficialmente nella rete dei Custodi della Biodiversità, aderendo al progetto europeo LIFE NatConnect 2030 e firmando il Patto per la Biodiversità insieme a Legambiente Lombardia.

Protagoniste dell’iniziativa sono le scuole dell’infanzia di Como Lora e di Salita Cappuccini che, grazie anche alla collaborazione con il circolo locale di Legambiente “Angelo Vassallo”, hanno scelto di impegnarsi concretamente nella tutela della natura e nel rafforzamento delle connessioni ecologiche sul territorio.

L’adesione si inserisce nel più ampio percorso promosso dal progetto LIFE NatConnect 2030, che punta a rafforzare la Rete Natura 2000 e a coinvolgere attivamente cittadini, enti e comunità locali nella salvaguardia della biodiversità.

Già da tempo bambine e bambini, insieme ai loro insegnanti, partecipano ad attività educative dedicate all’ambiente. Con la firma del Patto, questo impegno si traduce in azioni concrete: dalla realizzazione di fioriere e aiuole fiorite per sostenere gli insetti impollinatori, alla costruzione di bug hotel, fino alla creazione di piccoli orti scolastici.

Le attività saranno accompagnate dai volontari del circolo Legambiente di Como, in un percorso condiviso di educazione ambientale e cittadinanza attiva. La scuola diventa così promotrice di una vera e propria cultura della custodia, intesa come responsabilità condivisa verso il territorio e tutte le forme di vita che lo abitano. Un approccio che mira a migliorare la qualità degli ecosistemi locali, ma anche il benessere delle comunità scolastiche, coinvolgendo bambini, famiglie e insegnanti.

Non a caso, la firma del Patto di Custodia tra la dirigente Michela Ratti e Legambiente Lombardia è avvenuta il 22 aprile, in occasione della Giornata della Terra: una ricorrenza simbolica dedicata alla tutela del pianeta che, nelle parole di una giovane partecipante, rappresenta “il compleanno della Terra”. Un momento da celebrare con impegni concreti per il

futuro.

IL PROGETTO

Custode della biodiversità è un’attività di Legambiente svolta all’interno del progetto LIFE NatConnect2030, la quale ha al suo centro la custodia, tutela e cura del territorio con una particolare attenzione alla natura e alla biodiversità.

LIFE NatConnect2030 è un progetto per la conservazione e il ripristino della biodiversità in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna e nella Provincia Autonoma di Trento, cofinanziato dal programma LIFE dell’Unione europea, con capofila la Regione Lombardia e 16 partner, istituzionali e non.