Attualità

Como, i residenti: “Strada pericolosa per i pedoni, serve un marciapiede. Pronti a collaborare”

  • 15:06

I residenti nella zona dell’ex Tintoria Lombardia, in via Castellini a Como, chiede un intervento urgente al Comune per migliorare la sicurezza. La richiesta, già formalmente protocollata lo scorso 5 agosto, è tornata d’attualità in queste ore con una nuova nota.

In particolare, a Palazzo Cernezzi si chiede di “intervenire per garantire maggiore sicurezza ai pedoni, alle famiglie con passeggini e alle persone con difficoltà motoria che quotidianamente percorrono questo tratto di strada”.

“Attualmente – segnalano i residenti – lungo via Castellini, in particolare nel tratto adiacente l’area industriale, manca un marciapiede adeguato che consenta un passaggio sicuro. Il traffico veicolare è aumentato negli ultimi anni e l’assenza di un percorso pedonale protetto espone i cittadini a rischi quotidiani, in particolare nelle ore di punta o in condizioni di scarsa visibilità”.

Da qui dunque ecco la richiesta all’amministrazione di “valutare con urgenza la progettazione e la realizzazione di un marciapiede o di altra soluzione di sicurezza pedonale, in coerenza con i piani di mobilità sostenibile e con l’attenzione già mostrata verso altre aree urbane”.

“Non si tratta solo di un’opera pubblica – conclude la nota firmata dai rappresentanti del comitato Enzo Cresta e Romano Fasciani – ma di un gesto di attenzione verso la sicurezza e la vivibilità del quartiere”. Viene poi segnalata la disponibilità a collaborare con il Comune “per individuare la soluzione più efficace e integrata nel contesto urbano della zona”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
