Como, Lecco, Varese e le comunità più isolate tra Laghi e Monti: arrivano 70 milioni per il trasporto pubblico

Arrivano 70 milioni di euro alle Agenzie TPL di Como-Lecco-Varese, su un totale regionale di 671 milioni di euro.

“Lo stanziamento approvato da Regione Lombardia a favore del trasporto pubblico locale è una misura concreta per ridare ossigeno a un comparto strategico per migliaia di cittadini”. A dirlo i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini e Anna Dotti, commentando la delibera della Giunta regionale che assegna, per l’anno 2025, ben 70 milioni di euro alle Agenzie TPL di Como-Lecco-Varese. A questo primo stanziamento seguirà un’ulteriore suddivisione delle risorse, che deriveranno dal progressivo incremento del Fondo Nazionale Trasporti e dall’applicazione dei nuovi criteri di riparto stabiliti a livello statale.

“Parliamo di fondi essenziali per garantire la continuità del servizio nelle aree più complesse della Lombardia – spiegano – dove la conformazione geografica, la distanza dai centri principali e le esigenze delle comunità montane e lacustri richiedono una pianificazione attenta, flessibile e sostenuta. La Regione, con l’assessore Lucente, ha dimostrato ancora una volta grande ascolto e visione”.

Obiettivo è quello di preservare un servizio capillare anche nei territori a domanda debole, dove i mezzi pubblici sono spesso l’unico collegamento possibile per lavoratori, studenti e famiglie.

“La mobilità non è un lusso, ma un diritto di cittadinanza – affermano i due consiglieri – Ciò dimostra che Regione Lombardia investe concretamente sul territorio, anche nelle zone spesso dimenticate da altri livelli istituzionali”