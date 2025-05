Como, i nuovi parapetti: bufera social tra indignazione e sfottò. Gaddi affonda: “Buttate il progetto, il lungolago non si violenta”

No, non piacciono a nessuno. Almeno stando alle decine e decine di commenti registrati sulle pagine social di larga parte dei media comaschi, il nostro giornale compreso. Qui qualche esempio e qui qualche estratto, click sulle immagini per ingrandire:

Parliamo ovviamente dei prototipi del nuovo parapetto realizzato per ultimare il cantiere del nuovo lungolago di Como ormai prossimo alla conclusione dopo 17 anni. I tre modelli identici per forma e differenti per colore sono stati mostrati questa mattina alla stampa che era stata convocata con invito ufficiale, il momento non ha mancato di avere qualche sfumatura surreale: dapprima l’assessore Sertori insieme con il sindaco Rapinese e i tecnici hanno esaminato minuziosamente con metro alla mano i manufatti salvo poi dileguarsi senza parlare con i giornalisti. Per la precisione, dopo qualche momento di tensione ha preso la parola Alessandro Caloisi di Aria Spa Lombardia, Responsabile Unico del Procedimento del progetto paratie.

Intanto alle reazioni indignate dei lettori si aggiunge poi quella del consigliere regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia, Sergio Gaddi. “Dal punto di vista visivo i parapetti sono inadeguati rispetto al contesto. Il valore estetico è prioritario su qualunque altra considerazione, senza voler fare il processo a nessuno bisogna dire che sono proprio disegnati male”. Insomma per Gaddi “adesso c’è il tempo per rivedere tutto dall’inizio questo parapetto deve essere ridisegnato e se la nuova progettazione dovesse comportare oneri e tempi maggiori fa niente, è una cosa che passa in secondo piano se consideriamo che poi il lungolago sarà per sempre o comunque per moltissimo tempo”.

Secondo il consigliere il punto è uno: “Sembra che in Italia ci sia disinteresse per l’impatto estetico delle opere pubbliche, non siamo in Texas o in Wyoming, siamo in Italia. Il lungolago è l’identità stessa della città e non può essere violentato. Chi è preposto butti il progetto nel cestino, prenda in mano la matita e si impegni in un nuovo disegno, confido che ci possa riuscire. La mia logica è sempre la stessa, vale per il lungolago come per lo stadio. La bellezza vince su tutto, non è un fatto soggettivo ma oggettivo”.