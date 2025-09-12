Como, in arrivo 11 nuovi Vigili del fuoco: “Passo avanti nella protezione dei cittadini”

Arrivano 11 nuovi Vigili del Fuoco a Como. Lo fa sapere Fratelli d’Italia con una nota della consigliera regionale lariana, Anna Dotti. Il comunicato diffuso in serata:

Fratelli d’Italia Lombardia accoglie con grande soddisfazione l’arrivo di 11 nuovi Vigili del Fuoco a Como, parte del completamento del 110° corso nazionale, che porta a 5.300 il numero complessivo dei Vigili del Fuoco presenti in Lombardia. Questa importante misura rafforza il Comando provinciale, garantendo interventi più rapidi, efficaci e capillari sul territorio, dalla città ai comuni più periferici.

“L’arrivo di queste nuove unità rappresenta un concreto rafforzamento della sicurezza per i comaschi – dichiara il consigliere regionale Anna Dotti –. Grazie al Governo Meloni, il sistema di soccorso potrà operare con maggiore efficienza e tempestività”.

“Ogni nuova unità è un passo avanti nella protezione dei cittadini – prosegue Dotti –. Significa interventi più rapidi in caso di emergenza e maggiore tranquillità per famiglie e imprese della nostra provincia”.

“Fratelli d’Italia Lombardia continua a lavorare per garantire sicurezza e servizi concreti sul territorio – conclude Dotti –. Il potenziamento dei Vigili del Fuoco è un chiaro esempio di come impegno e competenza possano fare la differenza nella vita quotidiana dei cittadini”.

Questo intervento si inserisce nel piano nazionale che porta circa 800 nuovi Vigili del Fuoco in tutta Italia, confermando l’impegno costante del Governo per garantire una protezione civile più capillare, tempestiva ed efficace.