Como, nuovo stadio: “Noi tifosi, meno intellettuali degli architetti ma nemmeno selvaggi. Volendo, raccogliamo 10mila firme a favore”

Ancora in primo piano la questione relativa al progetto per il nuovo Stadio Sinigaglia. Poco fa abbiamo pubblicato la lettera di architetti e altri professionisti: “Abbandonate il progetto per il nuovo stadio di Como”: 111 tra architetti, docenti e intellettuali da tutto il mondo firmano l’appello.

Subito dopo è arrivata la reazione del sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ospite di Etv: Rapinese chiude la porta ai 111 architetti: “Il nuovo stadio lo faremo. La loro proposta non mi interessa, chiusa qua”. Ora pubblichiamo il contributo di un lettore e tifoso che con grande garbo ma altrettanta fermezza prende distanza dalla missiva. [Per contributi, segnalazioni, reazioni e opinioni: redazionecomozero@gmail.com, il numero Whatsapp 348.6707422 o la pagina dei contatti ]

Ecco quanto scrive:

Spett. ComoZero,

Leggo ora la pubblicazione della lettera di 111 architetti da tutto il mondo contrari al progetto stadio. Da Comasco oltre che appassionato di calcio sono ovviamente in disaccordo con tale iniziativa, ma è giusto che in un paese democratico ognuno possa essere libero di esprimere il proprio parere. Certo noi tifosi del Como non scriveremmo in maniera così forbita, siamo un po’ meno intellettuali, ma non siamo neanche quei selvaggi come a volte veniamo dipinti.

Mi chiedo solo questi signori dove erano in passato quando, tutto intorno al Sinigaglia, sorgevano palazzi e palazzoni di ogni tipo e cosa hanno fatto sino ad oggi per evitare il degrado in cui versa la zona. Penso proprio che qualche arch. Capofila abbia chiamato gli amici degli amici per far firmare questo documento da più persone possibili. Se domani io mi mettessi fuori dai cancelli del Sinigaglia potrei certo raccogliere almeno 10.000 firme favorevoli…

Cordialmente,

Edmondo Battistini