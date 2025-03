Como, stop al delirio furgoni e supercar in centro storico. Il sindaco Rapinese in Tv: “C’è una novità, mi piace molto”

“Ztl videosorvegliata, ci sono aggiornamenti, ci siamo?”. La domanda è stata posta da un telespettatore questa sera in diretta sull’emittente comasca Etv al primo cittadino di Como, Alessandro Rapinese, ospite del consueto appuntamento del venerdì Etg+ Sindaco.

La questione è nota e certo non è di oggi, anzi ha attraversato più sindaci e amministrazioni. Sono lontanissimi i tempi del giro di vite voluto dall’allora assessore della giunta Bruni, Fulvio Caradonna, che prese il cacciavite e strinse decisamente rispetto al totale lassismo precedente circa, appunto, gli ingressi dei mezzi commerciali e privati in città murata. Ma parliamo di un’era geologica fa. Archeologia politica e giornalistica.

Ora, da oltre 15 e forse più anni, il centro storico non solo è tornato una specie di giungla, prevalentemente la mattina, ma è pure preda come raccontiamo da moltissimo tempo del turista o visitatore selvaggio, soprattutto straniero. Quello che entra e parcheggia un po’ dove gli pare. Tanto poi la multa la paga pantalone.

I casi si contano almeno nell’ordine della doppia o tripla cifra. E alcuni sono stati clamorosi. La Ferrari nella vietatissima piazza Verdi, davanti al Teatro Sociale:

Poi la sorella della precedente supercar in via Carcano:

La Porsche in piazza Volta che disprezza divieto e passo carrabile:

Non bisogna dimenticare poi la questione dei furgoni addetti alle consegne. La mattina in particolare il centro città è preda di ogni transito possibile tra contromano, soste creative e ingorghi.

E come non riportare alla memoria i motociclisti inglesi che sfrecciavano sulle dueruote belli-belli in piazza Volta?

E c’è stato anche un Ncc (uno dei tantissimi) nella super vietata piazza Duomo:

Si potrebbe andare avanti molto, molto a lungo. Ci fermiamo.

Il sindaco Rapinese, che teorizzò pure il carro attrezzi per i Suv Svizzeri, su questo tema è sempre stato sul pezzo e ha promesso di intervenire. Così torniamo alla diretta di Etv. “Devo dire che stiamo lavorando molto sulla Ztl“, ha risposto alla sempre precisa e incalzante conduttrice, la giornalista Anna Campaniello.

Abbozzando un sorriso sornione il primo cittadino, riferendosi alla sopracitata domanda del telespettatore si è limitato a un: “Sì”. Chiede quindi Campaniello: “Ci siamo?”.

“Si ricorda quando c’era la rivoluzione parcheggi? – ha replicato Rapinese – Devo dire che come sui Nidi la delibera è ballata due mesi tra la mia scrivania e quella di Roperto (assessore e vicesindaco, Ndr), poi è stata fatta vedere a tutti gli assessori, eccetera. Adesso diciamo che c’è una bozza che continua a saltare dalla mia scrivania alle altre (parla di Ztl, Ndr). Se passerà lo stress test… A me piace molto“.

Insomma, la totale riorganizzazione del transito nella Zona a Traffico Limitato di Como potrebbe essere davvero in arrivo, come moltissimi cittadini aspettano e chiedono. D’altronde al punto 32 del programma elettorale con cui ha vinto, l’allora candidato Rapinese scriveva:

Sui turisti, almeno alcuni turisti o più in generale gitanti, servirà certo un piglio molto duro poiché i varchi con telecamera all’ingresso del Centro Storico a volte non sembrano essere deterrente sufficiente. Ma l’annuncio del sindaco fa ben sperare. E, comunque la si pensi, a Rapinese il piglio duro certo non manca.

Qui la puntata di Etg+ Sindaco.