Stipendi Svizzera-Italia, si guadagna di più in Canton Ticino o in Lombardia? Le cifre (con qualche sorpresa)

I dati sul lavoro dipendente nel settore privato in Italia per il 2024 mostrano una crescita sia nel numero di occupati che nelle retribuzioni, ma confermano un forte e persistente divario salariale tra Nord e Sud del Paese.
I numeri nazionali del lavoro privato
Nel 2024, i lavoratori dipendenti del settore privato hanno raggiunto quota 17,7 milioni, segnando un incremento del 2% rispetto all’anno precedente.
-
Retribuzione Media Annua: La cifra si attesta a 24.486 euro lordi, in aumento del 3,4%.
-
Giornate Lavorate: Il dato è stabile a 247 giornate all’anno.
-
Composizione: Gli operai rappresentano la maggioranza (56%), seguiti da impiegati e apprendisti (41% complessivo).
-
Giovani: I lavoratori sotto i 24 anni registrano meno giornate retribuite, un indicatore dell’alta incidenza di contratti a termine e lavoro stagionale in questa fascia d’età.
La mappa degli stipendi: la forbice Nord-Sud
Le differenze salariali regionali in Italia restano drastiche, con il Nord-Ovest che domina la classifica delle retribuzioni più alte.
|Regione
|Retribuzione Media Lorda Annua
|Lombardia (1° Classificata)
|30.384 euro
|Emilia-Romagna
|26.377 euro
|Piemonte
|26.249 euro
|Media Nord-Ovest
|28.852 euro
|Campania
|18.125 euro
|Sicilia
|17.735 euro
|Calabria (Ultima Classificata)
|15.880 euro
Il divario è evidente: la media retributiva del Nord-Ovest supera di gran lunga la media nazionale e si posiziona a oltre 13.000 euro di differenza rispetto alla Calabria.
Un dato ancor più eloquente riguarda gli stipendi alti (oltre 50.000 euro lordi):
-
Lombardia: 12,6% dei lavoratori rientra in questa fascia.
-
Calabria: Solo il 2,1% dei lavoratori supera i 50.000 euro.
Questa disparità evidenzia come le opportunità di carriera e i livelli di retribuzione siano radicalmente diversi a seconda della regione in cui si lavora.
L’Ufficio federale di statistica (UST) ha pubblicato i dati aggiornati sui salari in Svizzera per il 2024, evidenziando significative differenze regionali e un costante calo del divario retributivo tra uomini e donne.
La situazione in Svizzera: Zurigo al Top, Ticino in Coda
I dati confermano che oltreconfine la regione influisce pesantemente sullo stipendio medio:
-
Salario Mediano Più Alto: Registrato a Zurigo con 7.502 franchi (lordi mensili).
-
Salario Mediano Più Basso: Si trova in Ticino, con 5.708 franchi.
Questo salario mediano (il valore che divide esattamente a metà i lavoratori) mostra la disparità tra le due regioni.
Gli estremi della scala: stipendi alti e bassi
Analizzando il 10% dei lavoratori che guadagnano di più e il 10% che guadagna di meno, le differenze sono ancora più marcate.
|Regione
|Top 10% (Salario Lordo Oltre)
|Bottom 10% (Salario Lordo Inferiore A)
|Zurigo
|13.970 franchi
|4.761 franchi
|Regione del Lemano
|12.636 franchi
|4.585 franchi
|Svizzera Orientale
|11.030 franchi
|4.563 franchi
|Ticino
|10.012 franchi
|3.783 franchi