Da oggi c’è un nuovo supermercato tra Comasco e Monza Brianza: apre il marchio più famoso della Lombardia

È ufficiale: questa mattina, mercoledì 5 novembre, ha aperto i battenti il nuovo supermercato Esselunga in provincia di Como.

Posizione strategica Esselunga: Novedrate, Brianza Comasca

Il nuovo punto vendita della celebre catena Esselunga si trova precisamente a Novedrate, in via provinciale Novedratese. Questa è considerata una posizione strategica, in quanto si colloca lungo la direttrice che connette la Brianza comasca con i comuni di Mariano Comense, Lentate sul Seveso e Giussano. Di fatto, è un’apertura chiave al confine con la Brianza e nella zona sud della provincia di Como, rendendolo facilmente accessibile.

Orari e inaugurazione ufficiale

L’apertura al pubblico del supermercato Esselunga di Novedrate è avvenuta alle prime ore della mattina, precisamente alle 7.30. La cerimonia di inaugurazione più formale è invece in programma per le ore 10.30.

Impatto lavorativo: 70 nuove assunzioni

Oltre a offrire una nuova e comoda opportunità per la spesa, l’apertura Esselunga ha avuto un notevole impatto sul territorio dal punto di vista occupazionale. Nelle scorse settimane, infatti, sono state completate le selezioni per l’inserimento lavorativo di ben 70 persone. Le nuove risorse sono state in gran parte destinate ai reparti chiave del supermercato:

Macelleria

Gastronomia

Pescheria

Panetteria

Esselunga al posto di Carrefour

Il nuovo punto vendita Esselunga Novedrate sorge nell’area precedentemente occupata da un supermercato del gruppo Carrefour, un dettaglio rilevante per gli utenti alla ricerca della nuova collocazione.