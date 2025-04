Dalla Valtellina alla provincia di Como, una comunità per l’autonomia energetica: “Opportunità per tutti”

Confartigianato di Como lancia ufficialmente una nuova progettualità in cui crede fortemente: l’adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) So.cer, avviando così una serie di iniziative concrete per favorire la transizione energetica del territorio. Durante l’incontro di presentazione sono intervenuti Alberto Pasina, segretario generale di Confartigianato Imprese Sondrio, Roberto Galli, presidente di Confartigianato Imprese Como, e Alberto Caramel, segretario generale di Confartigianato Como.

“Non siamo esenti dal pensiero generale rivolto alla sostenibilità – ha spiegato Galli – Parte del nostro mandato è orientare i nostri soci verso un percorso più verde. Abbiamo quindi iniziato a ragionare sulle Cer, ritenendo utile confrontarci con chi condivide la nostra visione, come Confartigianato Sondrio. La possibilità di aderire ed entrare in un mondo più sostenibile è per noi un cavallo di battaglia. È un impegno reale: vogliamo favorire un risparmio energetico, aumentare la competitività industriale e creare valore economico e ambientale sul nostro territorio”.

Gli obiettivi di Confartigianato sono chiari: diventare un punto di riferimento per le aziende e i soci, rafforzando il loro ruolo istituzionale verso la sostenibilità. “Abbiamo aderito a una società già lanciata, con cui siamo pronti ad aiutare chi vuole entrare a far parte di questa opportunità. A partire dal 15 maggio, inizieremo il nostro percorso con un grande convegno nella città di Cantù, a testimonianza del nostro impegno concreto”, ha concluso il presidente di Confartigianato.

Quest’ iniziativa non risponde solamente alle esigenze di sostenibilità ma anche ai bisogni manifestati dalle imprese associate: “Le aziende ci chiedono aiuto per non soccombere ai costi energetici elevati – ha aggiunto Caramel – Come associazione, vogliamo far circolare il messaggio dell’importanza di stare uniti per sostenersi a vicenda. È fondamentale che cittadini, privati e imprese aderiscano alle Cer: il mondo sta cambiando e dobbiamo tornare a costruire comunità. La creazione di una comunità energetica aiuta a proteggere il territorio dalle speculazioni che impattano tutti”.

Il modello So.cer: una realtà già consolidata

Il progetto non è nuovo, So.cer è nato nella provincia di Sondrio e successivamente ha assunto una rilevanza regionale. “Oggi abbiamo una testimonianza concreta di come altre Confartigianato possano unirsi a questa iniziativa, creando sinergie tra diversi territori – ha spiegato Pasina – Una Cer si basa sul concetto di scambio interno di energia tra produttori e consumatori situati nello stesso confine geografico. Chi aderisce può essere un privato, un’impresa o un’associazione, con ruoli diversi: solo consumatore o sia produttore che consumatore. Le imprese, avendo superfici più ampie, possono installare impianti fotovoltaici destinati anche ai privati. La Cer permette una gestione autonoma dei benefici e rappresenta una scelta strategica fondamentale per la transizione energetica e la decarbonizzazione”.

Vantaggi concreti per imprese e cittadini

Secondo Confartigianato le Cer rappresentano una fonte di profitto, sia per le imprese che per i cittadini. “Quando si cominceranno a generare vantaggi economici, sarà il territorio stesso a decidere come distribuire i benefici – ha spiegato Caramel – È importante ricordare che chi aderisce a una CER non cambia il proprio fornitore energetico. Inoltre, invitiamo a rivolgersi alle imprese locali per la progettazione e l’installazione degli impianti, mantenendo così il valore aggiunto nel territorio. Purtroppo, molte Cer a livello nazionale sfruttano il contributo del 40% previsto dal PNRR, ma senza radicamento locale: noi vogliamo garantire che la gestione resti sul nostro territorio”.

Lo sviluppo operativo della So.cer è supportato tecnicamente da WeProject, una società specializzata che ha messo a disposizione la piattaforma digitale MyGreen Energy per la gestione efficiente delle configurazioni energetiche. “Un partner fondamentale per garantire innovazione, affidabilità e sostenibilità a tutto il progetto. Vogliamo essere protagonisti di un cambiamento concreto, dove l’energia non è solo un costo, ma un’opportunità di crescita e di rete”, ha concluso il presidente Galli.

Per informazioni e adesioni:

https://lcomo.comunitaenergeticarinnovabile.it