Due negozi nel centro storico di Como: ora il brand apre nel centro commerciale e assume personale

Il brand Legami continua la sua espansione in provincia di Como. Dopo il successo delle due sedi nel cuore della città murata — lo storico punto vendita di via Bernardino Luini e il recentissimo flagship store in via Adamo del Pero (ex Sisley) — il marchio lifestyle approda ora al Centro Commerciale Bennet di Montano Lucino.

Nuova apertura alle porte di Como: i dettagli

I lavori per l’allestimento del nuovo negozio sono già in fase avanzata. Lo store sorgerà negli spazi della galleria commerciale precedentemente occupati da un’attività di abbigliamento, in una posizione strategica proprio di fronte all’edicola.

L’inaugurazione sembra essere ormai imminente, confermando la volontà del brand bergamasco di presidiare non solo i centri storici, ma anche i poli dello shopping più frequentati dell’hinterland comasco.

Legami lavora con noi: posizioni aperte per lo store di Montano Lucino

Con l’apertura del nuovo punto vendita, si aprono anche nuove opportunità professionali sul territorio. L’azienda ha infatti avviato la ricerca di personale per completare il team dello store di Montano Lucino.

Come candidarsi Gli interessati possono consultare le posizioni aperte e inviare il proprio CV tramite la sezione ufficiale [a questo link selezionando ‘Como’ cliccando sulla voce generale ‘Tutte le zone’], dove è già presente il riferimento specifico alla “New Opening”.

Il successo di Legami: cartoleria, design e “Happy Shopping”

Fondatata nel 2003, Legami Milano si è imposta rapidamente come leader nel settore della cartoleria creativa, degli accessori lifestyle e delle idee regalo. Il brand è oggi un simbolo del dinamismo italiano nel mondo, con una distribuzione che tocca oltre 70 Paesi.

L’universo Legami ruota attorno al concetto di “happy shopping”: un’ampia offerta di agende, calendari, gadget tecnologici e articoli per la casa caratterizzati da un design distintivo, colori vibranti e un approccio ironico ed emozionale.