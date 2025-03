E’ comasco il nuovo coordinatore della Lega Giovani Lombardia, subito attacca: “Basta dittatura del politicamente corretto”

Si è svolto sabato a Suisio (Bergamo) il congresso della Lega Giovani Lombardia. Molti i giovani militanti leghisti accorsi dalle province lombarde per ribadire la centralità del movimento giovanile. “Passione, gavetta e territorio: sono queste le parole d’ordine per un giovane leghista” ripetono i partecipanti.

In collegamento il Vicepremier e Segretario Federale Matteo Salvini ha fatto il punto in vista del Congresso Federale del 5/6 aprile a Firenze, ha ricordato l’importanza del movimento giovanile del partito e delle sfide che ci attendono nei prossimi anni. Su tutte, costruire il futuro migliore per i giovani del nostro Paese senza che debbano scappare all’estero. Il Coordinatore uscente, Alessandro Verri – capogruppo della Lega a Milano – saluta la stagione trascorsa ricordando i tanti successi in Lombardia, la riconferma di Attilio Fontana, la riconferma di Isabella Tovaglieri al Parlamento europeo e i tanti giovani eletti nei comuni. “Anni difficili, di sacrificio e di lotta” afferma Verri.

All’unanimità è stato indicato il giovane consigliere di Figino Serenza, Matteo Mauri, come nuovo Coordinatore. “Le sfide per i giovani leghisti oggi sono moltissime in questi tempi dove ancora vige la dittatura del politicamente corretto, dove un giovane studente se non allineato al pensiero progressista viene messo in difficoltà, già dai licei alle università. Dobbiamo essere politicamente ribelli contro questo sistema, affermare con forza i principi delle Libertà. Nelle scuole, nelle piazze, nell’impresa e nel mondo del lavoro. Perché un Paese che vuole investire sui giovani, investe nelle Libertà. Autonomia, identità, lavoro e sicurezza: queste sono le tematiche chiave emerse dal Congresso e su cui ci faremo sentire” così Matteo Mauri, nuovo coordinatore della Lega Giovani Lombardia.

Luca Toccalini (Deputato e Coordinatore Federale Lega Giovani) afferma “Vedere tanti ragazzi e ragazze in un teatro a parlare di politica in un sabato di fine marzo riempie il cuore e fa capire quanto i giovani della Lega abbiano voglia di impegnarsi per il proprio futuro. Ringrazio Alessandro Verri per lo splendido lavoro e auguro un grosso in bocca al lupo a Matteo Mauri”. Presenti anche il Vice Segretario Federale Andrea Crippa, il Segretario della Lega Lombarda nonché Capogruppo Lega in Senato Massimiliano Romeo, le Eurodeputate Isabella Tovaglieri e Silvia Sardone ed il Consigliere Capogruppo della Lega in Regione Lombardia Alessandro Corbetta.