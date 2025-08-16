Fabregas incontentabile: “Molto male per 25 minuti. I cambi non mi sono piaciuti”. E sul mercato…

Il Como si è imposto per 3-1 sul Sudtirol nella prima uscita stagionale. A raddrizzare una partita cominciata male ci ha pensato Douvikas, con una doppietta, e Da Cunha.

Ecco le parole di mister Fabregas e di Douvikas in conferenza stampa al termine dell’incontro.

FABREGAS

Sulla partita:

“C’è ancora tantissimo lavoro da svolgere: se giochiamo così contro la Lazio non abbiamo possibilità di vincere. C’è tanta gente nuova, giovane che deve ancora cambiare mentalità. Serve pazienza, ma in generale c’è ancora tanta strada da fare.”

Sul mercato:

“Tutto chiuso: siamo questi. Al massimo si può cogliere qualche opportunità di mercato negli ultimi giorni.”

Sui cambi:

“Sono un po’ triste. Oggi i cambi non mi sono piaciuti per come sono entrati in campo. Dobbiamo lavorare da squadra, tutti insieme, senza gente che pensa in maniera egoistica. La panchina è troppo importante nel calcio moderno. Chiunque scelgo di mettere deve garantirmi intensità e grinta.”

Su Morata:

“Da programma non doveva giocare, anche se ha detto di sentirsi molto bene. Dobbiamo andare un po’ piano con lui.”

Sulla prestazione collettiva:

“Abbiamo cominciato molto male e non abbiamo fatto nulla di quello che avevamo preparato. Nei primi 20/25 minuti non c’è stato un bell’atteggiamento. Tutto è cambiato quando abbiamo iniziato a giocare da Como. Nel secondo tempo siamo migliorati e abbiamo controllato la partita.”

Sul Sudtirol:

“Hanno fatto una bella partita, ma noi non abbiamo fatto il nostro. In Serie A tutto questo viene punito. C’è quindi ancor tanto lavoro da fare per cominciare al meglio la stagione.”

DOUVIKAS

Sulla prestazione del Como e sulla sua doppietta:

“Sono contento per la vittoria e per i miei due gol che hanno aiutato la squadra a passare al prossimo turno. E’ stata una bellissima serata.”

Sulla competizione con Morata:

“Sono entusiasta che lui si qui a Como. E’ un grandissimo attaccante e può insegnarmi tanto. Sono felice di giocarmi il posto con lui.”

Sul modulo:

“Mi piace molto lo stile offensivo e vado decisamente d’accordo con questa filosofia di calcio. In attacco posso giocare sia in coppia sia come punta unica. Mi adatto bene ad entrambi i sistemi di gioco.

Sull’esordio in Serie A:

“In vista della Lazio, potremo cambiare qualcosa, ma sarà compito del mister. Noi ci faremo trovare pronti al 100%.”

Sulla sua nazionale

“E’ un onore poter giocare per la mia nazionale. Punto sicuramente a giocare al mondiale con la Grecia, ma prima sono focalizzato sul Como.”

Sui primi 25 minuti:

“Abbiamo cominciato in maniera troppo statica la partita. Tutto è cambiato dopo il cooling break quando abbiamo apportato alcuni aggiustamenti. Da lì siamo riusciti a vincere la gara”