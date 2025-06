Funicolare e funivia uniche al mondo, per il viaggio mozzafiato sul Lago di Como arrivano due milioni

Un milione e 500mila euro per la funicolare di Brunate e 448.960 euro per la funivia Argegno Pigra. Sono queste le risorse stanziate da Regione Lombardia (in totale lo stanziamento regionale ammonta a 4,7 milioni di euro), per la manutenzione straordinaria di funivie e funicolari, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e potenziare il trasporto pubblico locale e il turismo montano.

Gli interventi previsti includono la sostituzione delle funi, la manutenzione delle pulegge, il rifacimento dei motori e dei freni, nonché l’installazione di nuovi sistemi di sicurezza e di accesso per i passeggeri.

“Questi investimenti – dice Anna Dotti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia – sono fondamentali per garantire una mobilità moderna e sicura, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e di valorizzare il nostro patrimonio turistico”.

“Como si conferma al centro della strategia regionale per una mobilità moderna, sicura e sostenibile. Queste opere non solo migliorano la qualità del trasporto per i cittadini, ma rafforzano anche l’attrattività turistica del nostro territorio, elemento centrale per la nostra economia. Regione Lombardia continua a dimostrare attenzione e concretezza verso le esigenze delle comunità locali”, aggiungee e