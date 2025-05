Gli agricoltori comaschi hanno una nuova sede in provincia. Ed è proprio dove nacque la prima

Gli agricoltori comaschi hanno una nuova sede in provincia. Sabato 24 maggio è stata ufficialmente inaugurata ad Appiano Gentile la nuova sede di Cia Agricoltori Italiani Alta Lombardia, alla presenza del Presidente Emilio Molteni, del Direttore Donato Campolieti e del Direttore regionale Paola Santeramo.

La nuova sede si inserisce in una posizione logisticamente rilevante e nasce con l’obiettivo di rafforzare la presenza della Confederazione sul territorio, consolidando il legame con agricoltori, cittadini e istituzioni locali. Gli spazi sono stati progettati per essere moderni, funzionali e accoglienti, in linea con una visione di innovazione e rinnovamento dell’azione sindacale.

«Questa nuova sede è molto più di un semplice ufficio – ha dichiarato Donato Campolieti, Direttore di Cia Alta Lombardia – è un presidio territoriale pensato per dare risposte concrete. Rafforziamo il nostro impegno nell’offrire servizi puntuali e qualificati alle imprese agricole e ai cittadini, migliorando l’accessibilità e la qualità del nostro supporto quotidiano».

Si tratta di un’apertura dal forte valore simbolico e strategico: Appiano Gentile rappresenta infatti il luogo dove sorse la prima sede della Cia nel territorio comasco. Oggi, con questa nuova struttura, l’organizzazione torna alle origini, ma con uno sguardo rivolto al futuro.

«L’inaugurazione segna una tappa fondamentale nel percorso della Cia, che consolida il proprio ruolo sindacale, di servizio e di rappresentanza, sempre più radicato e vicino alle esigenze del territorio. Appiano Gentile è un punto di partenza e oggi, con questa apertura, diventa anche un punto di rilancio: un segnale di crescita, investimento e fiducia nel futuro dell’agricoltura lombarda». Conclude il Direttore Campolieti.