Ha fatto la storia del commercio sportivo in Lombardia: addio al fondatore del notissimo Maxi Sport

Il settore del commercio e in particolare quello dei negozi specializzati in articoli sportivi sono in lutto. È scomparso nella giornata di ieri, martedì 11 novembre 2025, all’età di 82 anni, il noto imprenditore Pietro Sala, fondatore della catena Maxi Sport.

L’addio a Pietro Sala, pioniere del retail sportivo

Pietro Sala è ricordato per la sua notevole intuizione imprenditoriale che, condivisa con il fratello Ettore, ha portato nel 1989 alla fondazione di Maxi Sport.

Quella che nacque come un semplice negozio di articoli sportivi si è evoluta nel corso degli anni fino a diventare una delle realtà italiane più floride e innovative nel settore del retail. Oggi, Maxi Sport vanta nove punti vendita in Lombardia (oltre allo storico di Cernusco Lombardone) e impiega oltre 200 dipendenti. La gestione di questa fiorente impresa è attualmente condotta con dai quattro figli di Pietro.

I dettagli sul funerale

La cerimonia funebre dell’imprenditore Pietro Sala si terrà venerdì 14 novembre 2025, con inizio alle ore 10:00, presso la chiesa parrocchiale di San Vito a Barzanò.

Sala lascia la moglie Isabella, i quattro figli Emanuele, Giovanni, Ester e Giulia, oltre a una famiglia numerosa e molto unita.