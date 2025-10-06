Whatsapp Facebook-f Instagram

I borghi della Brianza e il fascino dei laghi tra le mete top per l’autunno. C’è voglia di esperienze “lente”

  • 12:42

Chi ha detto che l’autunno è solo città e weekend mordi e fuggi? Il 48% dei Millennials e il 46% della Gen X ha già in mente borghi poco conosciuti, parchi naturali e città d’arte minori da scoprire.

Dai vicoli medievali e coste meno battute agli angoli d’Italia ancora fuori dai circuiti di massa, cresce la voglia di esperienze autentiche, capaci di connettere i viaggiatori a territori unici e inesplorati.

L’indagine Airbnb realizzata con Opinium conferma il trend: chi viaggia cerca autenticità, contatto diretto con la natura e esperienze lontane dai percorsi più battuti.

Alcuni esempi? Montefioralle (FI), tra i vigneti del Chianti, un piccolo borgo medievale perfetto per perdersi tra viuzze e cantine, o Gradara (PU), con la sua rocca rinascimentale che sembra custodire storie antiche. Le città d’arte minori, come Mantova e Ferrara, raccolgono il 44% delle preferenze, mentre le coste alternative, dalla Riviera dei Cedri in Calabria alla Costa dei Trabocchi in Abruzzo, conquistano il 43% degli
intervistati.

La natura è sempre più protagonista: 41% degli italiani punta ai parchi naturali come l’Alpe Devero o il Parco del Pollino, 34% alle montagne meno frequentate, come la Val di Funes o i Monti Sibillini, e 24% alle aree rurali interne, dall’Irpinia al Collio friulano.

Airbnb conferma il trend. Le prenotazioni rurali delle famiglie italiane sono in costante crescita, segnalando una ripresa solida negli ultimi due anni (+50%). Anche i soggiorni domestici continuano a crescere, con un +44 rispetto al pre Covid.

L’interesse per borghi e territori autentici continua a rafforzarsi, con viaggiatori sempre più attratti da esperienze lente, genuine e a contatto con la natura.

Tra le regioni più ricercate sulla piattaforma ci sono Trentino-Alto Adige (+88%) e Molise (+85%), mentre la Lombardia (+75%) conferma l’appeal di Lago d’Iseo e borghi della Brianza. Anche la Sardegna cresce (+54%), segnalando come le esperienze autentiche continuino a conquistare gli italiani anche in autunno.

Nel 2024 Airbnb ha aperto le porte di nuovi alloggi in borghi meno conosciuti, arricchendo quindi la mappa del turismo nazionale: Lignana (Piemonte) tra le risaie, Casaletto Vaprio (Lombardia) con il suo centro agricolo storico, Roccanova (Basilicata) tra colline e vigneti e San Lorenzo del Vallo (Calabria), borgo collinare ricco di cultura.

 

