I brand più famosi e 70 boutique: sconti fino al 50% (per poche ore) al centro commerciale milanese

C’è la notte bianca, c’è la famosa notte rosa della riviera romagnola e ora in Lombardia arriva la notte gialla. Anzi, in originale, la Yellow Night, che è stata organizzata – ma solo per poche ore – al centro commerciale Scalo Milano, che dista circa 45 minuti da Como.

All’iniziativa parteciperanno 70 boutique del centro, con una promozione specifica: acquistando almeno due articoli a scelta tra quelli presenti nei negozi aderenti, i clienti avranno diritto a uno sconto fino al 50% sul prezzo outlet. Va ricordato che nel centro commerciale sono presenti brand famosissimi come Adidas, DoDo, Calvin Klein, Borbonese, Colmar, Guess, Levi’s, Nike, Timberland, North Face e moltissimi altri.

I negozi che parteciperanno saranno facilmente riconoscibili grazie alla presenza di un tappeto giallo all’ingresso, simbolo distintivo della serata.

La serata di shopping a Scalo Milano Outlet & More è in programma mercoledì 4 giugno, dalle 17.00 alle 23.00, e sotto il nome di Yellow Night andrà in scena questa serie di super sconti evento speciale che offrirà sconti fino al 50% sul prezzo outlet per 6 ore.

Per quanto riguarda gli altri negozi all’interno del centro commerciale, prolungheranno l’orario di apertura fino alle 23.00, proponendo offerte alternative e iniziative personalizzate.

La Yellow Night non sarà solo un’occasione per fare acquisti, ma anche una festa per tutte le età. Durante la serata sono infatti previste performance musicali live, un’area giochi tematica per i più piccoli, postazioni per il truccabimbi e spazi dedicati ai giochi della tradizione.

Nella nuova area del centro commerciale saranno inoltre allestite zone relax e punti ristoro, con chioschi, food truck e ristoranti aperti fino a mezzanotte, pronti ad accogliere i visitatori per un aperitivo o una cena dopo lo shopping.