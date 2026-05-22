Il caso scuole chiuse a Como: “Grazie a tutti i genitori e ai comitati che ancora lottano per avere una società più giusta”

Musica, ma anche racconti, voci, testimonianze. Questo è quello che hanno portato ieri sera sul palco del Teatro Sociale gli studenti delle classi musicali dell’Istituto Comprensivo Como Borgovico, a cui si sono uniti alcuni studenti della media Don Milani di Firenze, ospiti in città a conclusione di un intenso gemellaggio, in occasione del concerto-spettacolo “Germogli di giustizia, fiori di libertà” che ha anticipato la Giornata Nazionale della Legalità dedicata a tutte le vittime delle mafie nell’anniversario dell’attentato di Capaci.

E mentre sul palco, tra la musica e i ragazzi che hanno prestato la loro voce e i loro corpi a chi combatte ogni giorno in prima linea per far vincere la legalità, ma soprattutto a chi è caduto nel tentativo di opporsi o, semplicemente, perché si trovava nel posto sbagliato, in platea la commozione degli spettatori era palpabile.

“Se vogliamo una società veramente giusta in cui nessuno si senta mai bullizzato, escluso o invisibile, i tribunali non bastano. Servono persone con tre talenti: ascolto, rispetto e coraggio – sono state le parole di Simone Molteni, presidente del Consiglio d’Istituto dell’IC Como Borgovico – ascolto e rispetto per gli altri, soprattutto se sono in difficoltà, non sono favori, sono la condizione minima della civiltà. È il minimo indispensabile per avere un mondo veramente giusto”.

Da qui, l’importanza della scuola come luogo di formazione, ma soprattutto come punto di riferimento quotidiano per famiglie e ragazzi, con particolare attenzione a chi è più fragile: “La scuola è la prima soluzione per costruire una società più giusta. Dovrebbe essere aperta tutto il giorno per giocare, per fare sport, per imparare a stare insieme. Scuole aperte fino a sera, e anche d’estate, perché ce n’è bisogno. La scuola deve essere un porto sicuro dove genitori in difficoltà possano lasciare i figli sapendo che troveranno amici e qualcuno che si prenderà cura di loro. Con serenità, senza doversi fare i conti in tasca per capire se possono permetterselo – sono state infatti le parole di Molteni – l’alternativa per chi è in difficoltà è spesso quella che conosciamo tutti: è lasciare i figli da soli, ipnotizzati davanti a uno schermo capace di proiettarli in mondi pericolosi e totalmente inadatti al loro sviluppo. Se ci spaventa la violenza e la rabbia dei giovani, l’unica soluzione è fornire alternative vere, spazi di incontro sani e alla portata di tutti. Come una scuola sempre aperta in cui puoi arrivare a piedi. Con una palestra, un giardino, dei laboratori, degli strumenti musicali. E con degli adulti motivati che danno il 100%. Perché se a un ragazzo non viene dato spazio, ascolto e rispetto, quel ragazzo non si trasformerà in un fiore di pace ma in una mina vagante. E quando esploderà, la colpa non sarà solo sua. Sarà di tutti quelli che non hanno capito e non hanno agito. A maggior ragione se ne avevano le possibilità”.

Chiarissimo il riferimento, naturalmente, alle decisioni prese dalla giunta Rapinese in merito alle chiusure di diverse scuole cittadine tra cui – tra cui la primaria “De Calboli” nel fragilissimo quartiere di Ponte Chiasso, e il nido Magnolia (qui la cronaca) – e al rischio di chiusura di altre realtà come la primaria di via Sinigaglia che fa parte proprio di questo Istituto Comprensivo.

“Per questo serve anche il coraggio. Quella cosa per cui tu non resti indifferente se vedi qualcosa di sbagliato. Quella cosa per cui non ti giri dall’altra parte e difendi il più debole, senza calcoli. Non abituatevi mai all’ingiustizia – ha detto – per questo abbracciamo gli amici di Ponte Chiasso e del Magnolia. Perché hanno perso la loro scuola, ma hanno avuto il coraggio di lottare. E ringraziamo tutti i genitori e i comitati che ancora lottano per avere una società più giusta e per tenere aperte le proprie scuole”.

Presenti, il Comandante Provinciale dei Carabinieri e una rappresentante della Polizia di Stato a nome del Questore ma non, purtroppo, alcun esponente dell’amministrazione comunale che pur ha una delega specifica dedicata alla lotta alle mafie semplificata, dopo il rimpasto dello scorso febbraio, nella generica voce di “Legalità”, in capo all’assessore Alberto Fontana.

Qui il discorso completo di Molteni: