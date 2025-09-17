Il Como 1907: “Nasce Como Ventures, piattaforma di startup e investimenti gestita dalla più grande società di venture capital al mondo guidata da atleti”

Il Como 1907 ha annunciato il lancio di Como Ventures, una piattaforma di startup e investimenti gestita da The Players Fund, la più grande società di venture capital al mondo guidata da atleti. L’iniziativa posiziona il Como all’incrocio tra sport, venture capital e lifestyle, offrendo alle aziende in fase iniziale la possibilità di testare, crescere e scalare in uno dei mercati più distintivi del calcio mondiale.

Como Ventures è progettata come una piattaforma di lancio che mette al primo posto i founders. Le startup avranno accesso al marchio globale e alle operazioni locali del Como 1907, attingendo al contempo alla rete di atleti, capitali, investitori e operatori di The Players Fund. Il risultato è una piattaforma in cui le nuove idee possono essere validate in condizioni reali, presentate a un pubblico globale e proiettate verso una scala commerciale.

Il programma apre oggi le candidature, alla ricerca di startup in sei settori in crescita, tra cui hospitality e viaggi di lusso, tecnologia dei media, merchandising e infrastrutture di vendita al dettaglio, tecnologia sanitaria e human performance, mobility di nuova generazione e sostenibilità.

I founder selezionati presenteranno i loro progetti in occasione di un Pitch Day [evento durante il quale startup, autori o professionisti presentano un’idea o un progetto in un breve discorso (un “pitch”) per attrarre l’interesse di investitori, potenziali partner o un pubblico di esperti] a novembre, con le aziende selezionate congiuntamente dagli operatori di Como 1907 e dal team di investimento di The Players Fund. Le aziende selezionate entreranno poi in un periodo di attivazione di sei mesi all’interno del club e parteciperanno a un Demo Day più avanti nella stagione, che le metterà di fronte a investitori, sponsor e media.

Ryan Shelton, Chief Revenue Officer di Como 1907, ha spiegato: “Como Ventures è una naturale estensione di ciò che rende unico questo club. Stiamo offrendo ai founders una piattaforma che non possono trovare altrove, che combina il magnetismo culturale del Lago di Como con l’accesso ad atleti e investitori su scala globale”.

Oltre al programma, The Players Fund fornirà consulenza a Como 1907 su opportunità di innovazione e investimento più ampie, assicurando che il club rimanga in linea con le tendenze emergenti nello sport, nei media e nella cultura.

Andy Marston, Head of Corporate Venture di The Players Fund, ha continuato: “Siamo lieti di collaborare con il Como 1907 per lanciare Como Ventures. Il marchio globale del club, la sua cultura distintiva e l’impegno a fare le cose in modo diverso lo rendono un partner eccezionale per noi. Insieme abbiamo costruito una piattaforma di venture capital che crea un effetto volano: fa emergere e convalida le startup per The Players Fund, offrendo al Como un posto in prima fila per le innovazioni rivoluzionarie. È proprio questa combinazione di test nel mondo reale, visibilità globale e ambizione condivisa a rendere questa collaborazione così potente”.

Con il rapido aumento del capitale gestito dagli atleti e dai club calcistici che cercano di diversificare la propria attività al di là del campo, la mossa del Como 1907 dimostra come lo sport possa diventare un motore di imprenditorialità, cultura e investimenti sulla scena globale.