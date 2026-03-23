Il fascino dell’Alto Lago di Como rilancia: “Tesori nascosti” dal 28 marzo 15 visite tra storia, arte e gusto

Il fascino senza tempo dell’Alto Lago di Como torna protagonista con un’esperienza sensoriale che unisce cultura e tradizione. Riparte a Dongo il fortunato ciclo di 15 visite guidate multilingua, un’iniziativa che lo scorso anno ha già segnato un +10% di visitatori e che oggi si rinnova con un palinsesto ancora più ricco, da marzo a dicembre.

Sotto la regia della Pro Loco e su mandato del Comune, il format debutta con il titolo “Tesori Nascosti: un viaggio tra storia, arte e sapori locali”, promosso dai Comuni di Cremia, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Musso, Pianello del Lario, Stazzona e Vercana con capofila il Comune di Dongo. L’obiettivo? Destagionalizzare il turismo e offrire a cittadini e visitatori un’immersione totale nell’anima del borgo lariano.

Un viaggio nel tempo: dal Neoclassico alla Storia d’Italia

Il percorso, condotto da guide professioniste in italiano e inglese, tocca i tre pilastri dell’identità donghese:

Il Convento e la Biblioteca Francescana: un tuffo nel XV secolo tra chiostri affrescati e codici antichi.

Palazzo Manzi: il cuore istituzionale che custodisce la celebre “Sala d’Oro”, capolavoro del neoclassico.

Il Museo della Fine della Guerra: un’esperienza interattiva nei luoghi dove si sono scritti i capitoli cruciali della storia nazionale.

L’identità del territorio: aperitivo a Km 0 e musica

In linea con i valori del bando regionale “Lombardia Style”, ogni tour non sarà solo una lezione di storia, ma un tributo al “saper fare” locale. Al termine delle visite, i partecipanti potranno godere di un aperitivo a chilometro zero, una selezione di eccellenze enogastronomiche lariane accompagnata da musiche tradizionali dal vivo, per un’atmosfera autentica e conviviale.

Il commento del Sindaco

L’iniziativa è il frutto di una sinergia tra i comuni di Cremia, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Musso, Pianello del Lario, Stazzona e Vercana, con Dongo nel ruolo di capofila.

“È con grande orgoglio che presentiamo ‘Tesori Nascosti’, un progetto che rappresenta molto più di un semplice calendario di eventi. La conferma della volontà di mettere a sistema il patrimonio inestimabile di Dongo – dichiara Mauro Robba, Sindaco di Dongo – Il successo ottenuto nelle passate edizioni ci ha spinto a investire ancora di più in questa direzione destagionalizzando la proposta. La forza di questo progetto risiede nella collaborazione: da un lato la capacità del nostro Comune di attrarre finanziamenti regionali come capofila di un territorio unito, dall’altro l’instancabile motore organizzativo della nostra Pro Loco”.

Informazioni utili e prenotazioni

Il primo appuntamento è fissato per il 28 marzo alle ore 16:00, con ritrovo presso il Convento Francescano.

Grazie al sostegno di Regione Lombardia, la partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria per garantire l’alta qualità dell’esperienza. È possibile riservare il proprio posto contattando la Pro Loco Dongo (anche via WhatsApp) al numero +39 375 1296789.