Il genio di Como che ha rivoluzionato il mondo: ecco un anno straordinario di eventi tra scienza, arte e musica

Il Tempio Voltiano, simbolo della città e unico museo al mondo interamente dedicato a uno scienziato, si prepara a vivere un anno ricco di eventi. In vista del bicentenario della morte di Alessandro Volta, che ricorrerà nel 2027, Como lancia un fitto calendario di iniziative culturali, scientifiche e artistiche che animeranno il museo per tutto il 2025. Ad aprire la conferenza stampa, ospitata nella storica casa dello scienziato, è stato il sindaco, Alessandro Rapinese, che ha sottolineato l’importanza di preservare la memoria storica e valorizzare i luoghi simbolici della città: “Il Tempio Voltiano è un simbolo per Como e un riferimento unico nel panorama internazionale. Siamo soddisfatti e orgogliosi del percorso condiviso che ha permesso di costruire un’iniziativa corale, frutto della sinergia tra istituzioni, enti e realtà culturali del territorio”.

Anche l’assessore alla Cultura del Comune di Como, Enrico Colombo, è intervenuto evidenziando la volontà di aprire alla cittadinanza e ai visitatori: “Quando abbiamo presentato il progetto volevamo rendere pienamente accessibile la casa di Alessandro Volta e raccontarne la storia anche a livello umano, a 360°. Questa iniziativa sarà messa a disposizione innanzitutto dei cittadini, ma anche dei turisti: una rete di cui tutto il territorio potrà beneficiare”.

Gianmarco Cossandi, curatore museale, ha aggiunto: “Con grande orgoglio presentiamo un programma che intreccia scienza, storia, arte e divulgazione in un percorso pensato per tutti i pubblici. Incontri, passeggiate tematiche, concerti e conferenze animeranno il Tempio Voltiano in una prospettiva contemporanea e partecipativa, valorizzando non solo il patrimonio museale ma anche il pensiero voltiano, oggi più attuale che mai. Il tutto è reso possibile grazie a un importante lavoro di rete: una sinergia virtuosa che dimostra quanto sia strategico costruire alleanze durature per promuovere la cultura in modo efficace e sostenibile. Como si conferma città della scienza, della memoria e della conoscenza. Invitiamo cittadini e visitatori a partecipare a questo viaggio nel segno di Volta, perché il nostro patrimonio vive solo se viene condiviso”.

Organizzato dal Comune di Como in collaborazione con la Provincia, la Camera di Commercio, Confindustria Como, la Fondazione Volta e l’Università dell’Insubria, con il sostegno di Regione Lombardia, il programma vuole rendere omaggio all’eredità di Volta non solo come figura storica, ma anche come fonte di ispirazione per la scienza e la tecnologia contemporanea.

Confronto e scetticismo

Durante l’evento non sono mancati momenti di confronto. Luigi Martino Volta, discendente diretto dello scienziato, ha espresso alcune critiche: “Mi sembra che vi stiate dimenticando molte altre invenzioni di Volta. La sua eredità non si limita alla pila e al metano. E i lavori sulle fognature? E i marciapiedi? Se le persone devono venire in casa sua senza venire a conoscenza di queste cose, allora il programma è da migliorare”.

Un calendario per tutti: scienza, arte e divulgazione

Il programma, suddiviso in cicli tematici, è pensato per coinvolgere un pubblico eterogeneo: curiosi della scienza, appassionati di storia, amanti dell’arte. Tra gli appuntamenti: incontri divulgativi, conferenze, concerti, visite guidate e passeggiate culturali. L’apertura ufficiale è prevista per il 23 maggio, con Il Calcolatore Impossibile, una conferenza del prof. Giuliano Benenti dedicata alle promesse della seconda rivoluzione quantistica. Tra le proposte più originali, il ciclo Viaggio nel Tempio, che mette in dialogo le collezioni del Tempio Voltiano con quelle del Museo Archeologico Paolo Giovio, e Conversazioni al museo, incontri con i conservatori Michela Bertolini e Gianmarco Cossandi tra reperti, esperimenti e riflessioni sulla scienza di ieri e di oggi. Il 28 maggio, ad esempio, sarà protagonista un tripode pompeiano, spunto per riflettere sul rapporto tra antico e moderno. “Il programma 2025 del Tempio Voltiano presenta iniziative culturali diversificate, per attrarre un pubblico ampio e favorire la conoscenza del patrimonio museale – ha dichiarato Michela Prest, direttrice del dipartimento di Scienza e alta tecnologia all’Insubria – Il ciclo Viaggio nel Tempio è un’opportunità unica di dialogo interdisciplinare tra gli oggetti del passato e le ricerche voltiane condotte dai conservatori dei Musei Civici di Como. I musei si aprono alla comunità, diventando luoghi di relazione, grazie anche al contributo delle realtà culturali e scientifiche della città e non solo, che arricchiscono l’offerta”.

La Casa di Volta riapre le porte

Grazie alla collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como, sarà possibile visitare in via straordinaria Casa Volta, oggi sede dell’Ordine. Le visite, dal 10 giugno al 14 novembre, partiranno dal Tempio Voltiano. “Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri è orgoglioso di aprire la propria sede al circuito museale cittadino – ha spiegato Anna Croci, vicepresidente dell’Ordine degli Ingegneri – L’edificio di via Volta 62, dimora della famiglia Volta e dello stesso scienziato, è un esempio pregevole di architettura neoclassica, con stucchi, arredi storici e pavimenti intarsiati. Grazie alla collaborazione con il Comune, possiamo oggi far conoscere questo patrimonio ai cittadini e ai turisti”.

Musica, emozioni e famiglie al museo

L’omaggio a Volta passa anche dalla musica: il progetto Musica ed energia nel segno di Volta, curato da Le Dimore del Quartetto, propone tre concerti di musica da camera, 10 settembre, 15 ottobre, 12 novembre, preceduti da visite guidate e interventi scientifici. Per i più giovani, appuntamento il 12 ottobre con la Giornata nazionale delle Famiglie al Museo (F@mu): il Tempio accoglierà bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni, con visite interattive, esperimenti e laboratori.

Scienza da gustare e raccontare

Tra gli appuntamenti più curiosi: Il Sapore della Scienza, degustazioni accompagnate da narrazione scientifica e Volta 0-30, Un genio da giovane, una passeggiata creativa tra parole e luoghi voltiani, guidata dal giornalista Pietro Berra.

CALENDARIO COMPLETO DELLE INIZIATIVE 2025

al Tempio Voltiano – Como

Tempio di Scienza

In collaborazione con l’Università dell’Insubria – Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia

Ingresso gratuito su prenotazione

La seconda rivoluzione quantistica promette macchine che sfidano l’immaginazione. Benenti ci guida nel mondo dei computer quantistici, tra logiche probabilistiche e nuove forme di sicurezza digitale.

, ore 17.00 – Prof. Giuliano Benenti – Il Calcolatore Impossibile La seconda rivoluzione quantistica promette macchine che sfidano l’immaginazione. Benenti ci guida nel mondo dei computer quantistici, tra logiche probabilistiche e nuove forme di sicurezza digitale. Venerdì 13 giugno, ore 17.00 – Prof.ssa Barbara Giussani – Spettroscopia portatile e AI

Una chimica che esce dai laboratori e incontra il mondo reale. Analisi in tempo reale grazie alla spettroscopia portatile e all’intelligenza artificiale: nuove frontiere per industria, sicurezza alimentare e archeologia.

Venerdì 26 settembre, ore 17.00 – Prof. Massimo Caccia – Random Power, dalla fisica delle particelle alla sicurezza digitale

Dalla scoperta di un “rumore quantistico” in sensori al silicio nasce una startup che crea codici crittografici inviolabili. Una storia vera, tra scienza pura e impresa

Viaggio nel Tempio

Museo Archeologico “Paolo Giovio” e Tempio Voltiano: collezioni in connessione

Ingresso e visita: € 4 – consigliata la prenotazione

Mercoledì 28 maggio , ore 16.30 – Un tripode pompeiano da Pavia a Como

, ore 16.30 – Un tripode pompeiano da Pavia a Como Mercoledì 29 ottobre , ore 16.30 – Conversazione dei Conservatori: elettricità e fenomeni naturali

, ore 16.30 – Conversazione dei Conservatori: elettricità e fenomeni naturali Mercoledì 26 novembre, ore 16.30 – Conversazione dei Conservatori: elettrizzazioni naturali

Una novità assoluta: incontri che mettono in dialogo due collezioni dei Musei Civici di Como – archeologica e scientifica – grazie alle voci della conservatrice Michela Bertolini e del conservatore Gianmarco Cossandi.

Si parte dal racconto di un curioso oggetto: un tripode in bronzo, tornato di moda dopo le scoperte di Pompei, la cui presenza tra gli oggetti voltiani offre uno spunto per confronti tra mondo antico e moderno. Si prosegue poi con appuntamenti dedicati alla percezione dei fenomeni naturali, tra Plinio, Volta e il pensiero scientifico.

Il Sapore della Scienza

Conversazioni al museo, una… alla Volta

Ingresso museo e degustazione: € 11 (su prenotazione)

Degustazione con la collaborazione di Slow Lake Como

Mercoledì 11 giugno , ore 16.30 – L’elettrofono e altre invenzioni voltiane

, ore 16.30 – L’elettrofono e altre invenzioni voltiane Mercoledì 2 luglio , ore 16.30 – Como e le esposizioni voltiane

, ore 16.30 – Como e le esposizioni voltiane Mercoledì 24 settembre, ore 16.30 – Il Congresso internazionale dei fisici

Le Conversazioni al museo con il Conservatore del Tempio Voltiano, Gianmarco Cossandi, sono incontri pensati per raccontare in modo diretto e coinvolgente le collezioni del museo e le straordinarie invenzioni di Alessandro Volta, collegandole alla storia della città. Attraverso gli strumenti esposti si rivivono le grandi scoperte voltiane, approfondendo il loro impatto nel tempo e nello spazio comasco. L’appuntamento si arricchisce con la degustazione proposta in collaborazione con Slow Lake Como: l’atmosfera così creata dalle conversazioni, sorseggiando una bevanda o assaggiando un dolce, predispone allo scambio di pensieri e idee che sviluppano i sensi e attivano la curiosità di conoscenza.

Volta 0-30. Un genio da giovane

In collaborazione con l’Associazione Sentiero dei Sogni

Sabato 28 giugno – Ingresso Tempio Voltiano: € 4 (su prenotazione)

Ritrovo al Tempio Voltiano ore 10.00

Una passeggiata creativa tra luoghi voltiani e parole ispirate, guidata da Pietro Berra, giornalista e scrittore. Si rivivono le prime scoperte del giovane Volta e il legame profondo con Como, in un cammino narrativo tra scienza e letteratura.

Due luoghi alla… Volta

In collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Como

Ingresso e visita guidata: € 6 / € 4 (su prenotazione)

Ritrovo al Tempio Voltiano ore 10.00

Martedì 10 giugno

Venerdì 11 luglio

Venerdì 12 settembre

Sabato 11 ottobre (F@MU)

(F@MU) Venerdì 14 novembre

Visite straordinarie a Casa Volta, oggi sede dell’Ordine degli Ingegneri, in abbinamento alla visita del Tempio. Un’occasione rara per accedere alla Casa in cui visse Volta e scoprirne la storia privata.

Tutti al Tempio!

F@MU – Giornata delle Famiglie al Museo

Domenica 12 ottobre – Visita gratuita su prenotazione

Il Tempio Voltiano apre le porte alle famiglie con una visita speciale per ragazzi e ragazze dagli 8 ai 14 anni. Un modo semplice e coinvolgente per avvicinare i più giovani alla scienza e al pensiero voltiano.

Storie e curiosità intorno ad Alessandro Volta

In collaborazione con la Fiera del Libro di Como

Mercoledì 3 settembre, ore 16.30 – Ingresso gratuito su prenotazione

Lo scrittore e docente Paolo Mazzarello racconta il lato umano e sorprendente di Volta: il successo nei salotti, le battute di spirito, la sociabilité del Settecento. Un ritratto brillante tra storia, scienza e letteratura.

Musica ed energia nel segno di Volta

A cura de Le Dimore del Quartetto

Concerti di musica da camera – Ingresso gratuito su prenotazione (posti limitati)

Mercoledì 10 settembre , ore 18.30 – Protean Quartet

, ore 18.30 – Protean Quartet Mercoledì 15 ottobre , ore 18.30 – Skazka Kwartet

, ore 18.30 – Skazka Kwartet Mercoledì 12 novembre, ore 18.30 – zArt Quartett

Un ciclo di concerti che unisce l’energia della scienza con quella della musica, celebrando idealmente Volta e Beethoven. Ogni concerto è introdotto da uno scienziato, e preceduto da visita guidata al Tempio. Un dialogo unico tra arte e scienza in un luogo simbolo della conoscenza.