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Il Gruppo con 18mila dipendenti e 800 milioni di ricavi assume 100 persone in Lombardia (e 50 in Veneto)

  • 10:32

Il Gruppo Sicuritalia – più di 150.000 clienti, 800 milioni di euro di ricavi e 18.000 dipendenti – leader nel settore della sicurezza in Italia annuncia l’apertura di 200 nuove posizioni per Guardie Giurate. Le selezioni sono aperte su tutto il territorio nazionale, con un forte potenziamento dell’organico nelle regioni Lombardia (100 posti) e Veneto (50 posti).

Settori di inserimento e sedi

Le opportunità di lavoro riguardano diversi comparti strategici:

  • Trasporti: Attività di vigilanza presso l’Aeroporto di Venezia Marco Polo, le stazioni di Milano Centrale e Bologna Centrale, oltre a passanti e depositi ferroviari.

  • Sanità: Servizi di sicurezza in strutture ospedaliere nelle province di Milano, Brescia, Monza e Brianza, e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

  • Industria: Vigilanza presso aziende tech internazionali e operatori dei settori energetico e manifatturiero.

Requisiti e tipologia di contratto

La ricerca è rivolta a candidati maggiorenni e cittadini UE con i requisiti psico-attitudinali a norma di legge. È richiesto il possesso (o la disponibilità alla detenzione) dell’arma.

L’azienda offre un contratto a tempo indeterminato. Per i profili junior è previsto un percorso di onboarding e supporto per l’ottenimento del porto d’armi e del decreto prefettizio. Sono inoltre aperte posizioni per Addetti alla Security (sicurezza non armata) per la Grande Distribuzione Organizzata (GDO).

Come candidarsi

Se desideri intraprendere una carriera nella vigilanza privata, puoi inviare il tuo CV tramite il portale ufficiale: Sicuritalia Lavora con noi

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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