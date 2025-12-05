Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Foto di repertorio
Attualità

Il Gruppo da 2 miliardi di fatturato sceglie ancora la Lombardia: aperto il nuovo supermercato (con gli sconti)

  • 22:04

Conad Centro Nord rafforza la sua presenza in provincia di Bergamo con l’apertura del nuovo supermercato Conad a Brembate di Sopra. Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina in Via Locatelli, alla presenza del Presidente Luca Signorini, dell’AD Ivano Ferrarini, del socio imprenditore Nicola Rotasperti e del Sindaco Tiziano Ravasio.

Il nuovo punto vendita Conad è un investimento significativo per il territorio, creando ben 37 posti di lavoro, di cui 25 nuove assunzioni per residenti locali, confermando l’impegno di Conad per l’occupazione a Bergamo.

I servizi del nuovo Conad Brembate di Sopra

Il supermercato si estende su una superficie di 1.499 mq ed è stato progettato per massimizzare la comodità e la qualità del servizio:

  • Assortimento di qualità: l’offerta si concentra sui prodotti freschi Conad, con reparti come ortofrutta, macelleria con pronti a cuocere, pesce fresco confezionato, forno e pasticceria freschi, e una ricca gastronomia con piatti pronti.

  • Vini e non food: presenti anche una vasta enoteca e un’area dedicata al non alimentare, al pet food e all’edicola.

  • Tecnologie per la spesa: per ridurre i tempi di attesa, sono attive 5 casse tradizionali e 4 postazioni self (self scanning e self check-out).

  • Spesa Online e Ritiro: è disponibile il servizio di spesa online HEY CONAD con l’opzione Click&Collect per il ritiro rapido in negozio.

  • Parcheggio: ampio parcheggio esterno con 190 posti auto per agevolare l’accesso quotidiano.

Impegno green: il supermercato Conad ad alta efficienza

Uno dei pilastri del nuovo store è la sostenibilità ambientale. L’edificio è stato realizzato con tecnologie all’avanguardia per l’efficienza energetica:

  • Risparmio Energetico: isolamento completo, illuminazione a LED, banchi frigo con chiusure vetrate e sistema di refrigerazione a anidride carbonica per minori consumi.

  • Energia Rinnovabile: un impianto fotovoltaico da 144 kW è installato in copertura, producendo circa 176.000 kWh/anno e riducendo le emissioni di circa 40 tonnellate stimate annualmente.

  • Recupero di Calore: un sistema avanzato recupera il calore dal circuito frigo per la produzione di acqua calda.

Offerte di apertura Conad: buono sconto spesa

Per celebrare l’inaugurazione, Conad Brembate di Sopra lancia un’iniziativa di risparmio.

Fino al 7 dicembre, tutti i clienti riceveranno un buono sconto del 10% sull’intera spesa. Il buono è utilizzabile dall’8 al 14 dicembre per acquisti di almeno 50 euro.

Il nuovo punto vendita è aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.00 e la domenica dalle 8.30 alle 19.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY