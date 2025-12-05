Il Gruppo da 2 miliardi di fatturato sceglie ancora la Lombardia: aperto il nuovo supermercato (con gli sconti)

Conad Centro Nord rafforza la sua presenza in provincia di Bergamo con l’apertura del nuovo supermercato Conad a Brembate di Sopra. Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina in Via Locatelli, alla presenza del Presidente Luca Signorini, dell’AD Ivano Ferrarini, del socio imprenditore Nicola Rotasperti e del Sindaco Tiziano Ravasio.
Il nuovo punto vendita Conad è un investimento significativo per il territorio, creando ben 37 posti di lavoro, di cui 25 nuove assunzioni per residenti locali, confermando l’impegno di Conad per l’occupazione a Bergamo.
I servizi del nuovo Conad Brembate di Sopra
Il supermercato si estende su una superficie di 1.499 mq ed è stato progettato per massimizzare la comodità e la qualità del servizio:
-
Assortimento di qualità: l’offerta si concentra sui prodotti freschi Conad, con reparti come ortofrutta, macelleria con pronti a cuocere, pesce fresco confezionato, forno e pasticceria freschi, e una ricca gastronomia con piatti pronti.
-
Vini e non food: presenti anche una vasta enoteca e un’area dedicata al non alimentare, al pet food e all’edicola.
-
Tecnologie per la spesa: per ridurre i tempi di attesa, sono attive 5 casse tradizionali e 4 postazioni self (self scanning e self check-out).
-
Spesa Online e Ritiro: è disponibile il servizio di spesa online HEY CONAD con l’opzione Click&Collect per il ritiro rapido in negozio.
-
Parcheggio: ampio parcheggio esterno con 190 posti auto per agevolare l’accesso quotidiano.
Impegno green: il supermercato Conad ad alta efficienza
Uno dei pilastri del nuovo store è la sostenibilità ambientale. L’edificio è stato realizzato con tecnologie all’avanguardia per l’efficienza energetica:
-
Risparmio Energetico: isolamento completo, illuminazione a LED, banchi frigo con chiusure vetrate e sistema di refrigerazione a anidride carbonica per minori consumi.
-
Energia Rinnovabile: un impianto fotovoltaico da 144 kW è installato in copertura, producendo circa 176.000 kWh/anno e riducendo le emissioni di circa 40 tonnellate stimate annualmente.
-
Recupero di Calore: un sistema avanzato recupera il calore dal circuito frigo per la produzione di acqua calda.
Offerte di apertura Conad: buono sconto spesa
Per celebrare l’inaugurazione, Conad Brembate di Sopra lancia un’iniziativa di risparmio.
Fino al 7 dicembre, tutti i clienti riceveranno un buono sconto del 10% sull’intera spesa. Il buono è utilizzabile dall’8 al 14 dicembre per acquisti di almeno 50 euro.
Il nuovo punto vendita è aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.00 e la domenica dalle 8.30 alle 19.00.