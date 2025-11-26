Il nuovo supermercato in Lombardia (numero 191 in Italia) dove spendi meno di 2 euro quasi per tutto

La catena internazionale Action, leader nel settore del discount non-food e celebre per la sua formula di piccoli prezzi e grandi sorrisi, ha ampliato ulteriormente la sua rete italiana con una nuova apertura strategica in Lombardia, nel Milanese.

Lo scorso sabato 22 novembre 2025 è stato inaugurato il nuovo negozio Action a Caleppio di Settala, in provincia di Milano. Con questa mossa, il gigante olandese rafforza la sua presenza nel Nord Italia, portando il numero totale di punti vendita Action in Italia a quota 191.

Un segnale di crescita continua in Italia

L’inaugurazione a Caleppio di Settala, a quasi quattro anni dal debutto italiano dell’insegna, sottolinea la rapida e solida espansione di Action sul territorio nazionale, confermandola come uno dei brand di convenienza più amati e in crescita.

Philippe Levisse, General Manager di Action, ha commentato con entusiasmo:

“Siamo estremamente felici di aprire il nostro secondo negozio a Caleppio di Settala. I clienti ci hanno accolto calorosamente e siamo lieti di portare la nostra amata formula Action ancora più vicino a loro. Questo successo si basa sulla forza del nostro format e sull’impegno e coinvolgimento dei nostri team, di cui siamo molto orgogliosi.”

Dettagli dello Store di Settala: posizione e nuovi posti di lavoro

Il nuovo store Action di Settala si estende su una superficie di oltre 723 metri quadri ed è situato in una posizione chiave sulla SP 415 Paullese all’altezza del km 10, rendendolo facilmente accessibile ai residenti e ai pendolari.

L’apertura ha avuto anche un impatto positivo sull’occupazione locale: lo store sarà gestito da un team di 24 neoassunti, un dato che evidenzia l’impegno della catena nella creazione di posti di lavoro stabili.

Indirizzo: Caleppio di Settala (MI), SP 415 Paullese, km 10

Orari di Apertura: Lunedì – Sabato: 8:45 – 20:30 Domenica: 9:00 – 20:00



La “Formula Action”: qualità e prezzi imbattibili

Ciò che rende Action un successo inarrestabile è il suo format unico di drug store con una politica di prezzi da discount. Il cuore dell’offerta è un vasto assortimento di circa 6.000 prodotti suddivisi in 14 categorie merceologiche, che spaziano dal giardinaggio al bricolage, dai giocattoli ai prodotti per la cura della casa e della persona, inclusa una selezione di prodotti food.

Il punto di forza? La convenienza record: più di due terzi dell’intero assortimento ha un prezzo inferiore ai 2 euro. Per mantenere l’offerta sempre fresca e sorprendente, Action introduce inoltre 150 nuovi prodotti ogni settimana. I consumatori possono quindi trovare articoli di prima necessità e prodotti sorprendenti con un imbattibile rapporto qualità-prezzo.