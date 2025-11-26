Il palazzo storico, la darsena e la vista mozzafiato sul Lago: a Como il ristorante che regala serate da sogno

Il Palace Hotel Como celebra il mese di novembre con due esclusive proposte che uniscono eleganza, tradizione e alta gastronomia, ideali per chi cerca un’esperienza culinaria a Como indimenticabile: le raffinate Wine Dinner e un menù cacciagione interamente dedicato ai sapori autentici della stagione autunnale.

Wine Dinner Como: degustazioni enologiche esclusive al Palace Hotel

Le Wine Dinner rappresentano il nuovo appuntamento dedicato alle eccellenze enologiche italiane, accompagnando gli ospiti in un vero e proprio viaggio enogastronomico sul Lago di Como. Ogni serata rende omaggio a una diversa regione vitivinicola, grazie alla selezione di cantine prestigiose e alla possibilità di degustarne le etichette più rappresentative.

La prossima imperdibile cena con degustazione vini a Como è in programma giovedì 28 novembre e sarà dedicata alle rinomate Cantine della Toscana con Dievole: un percorso sensoriale unico, esaltato da un menù degustazione di quattro portate creato dallo Chef per dialogare in armonia con i vini proposti. Una cena che diventa una vera e propria esperienza di alta cucina sul Lago di Como, avvolta nella cornice elegante del Palace Hotel e impreziosita dalla vista mozzafiato.

Menu degustazione + abbinamento vini: Euro 90 a persona

Info e prenotazioni Wine Dinner: +39 03123391 – info@palacehotel.it

Menù Cacciagione a Como: sapori d’autunno al Ristorante Antica Darsena

Accanto alle serate Wine Dinner, il Palace Hotel dedica l’intero mese di novembre ai sapori intensi della cacciagione, celebrando l’anima più vera dell’autunno lariano. Il ristorante Antica Darsena Como propone infatti un esclusivo menù stagionale costruito attorno a materie prime d’eccellenza provenienti dalle montagne e dai boschi del territorio. Ideale per chi desidera provare la cucina tradizionale di Como.

Tra i piatti più rappresentativi del Menù Cacciagione Palace Hotel Como spiccano il Carpaccio di cervo e speck di cinghiale con cavolo cappuccio e i bocconcini di cinghiale con polenta rustica e verza brasata: ricette che raccontano, con gusto e delicatezza, la forza della tradizione e il sapore di una stagione fatta di colori caldi e aromi avvolgenti.

Il menù è disponibile per tutto il mese di novembre, sia a pranzo che a cena, e permette di scegliere tra la degustazione completa o i singoli piatti à la carte.