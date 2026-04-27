“Il tempo passa, noi sempre tra polveri che irritano occhi e gola e rumori assordanti”. In paese la protesta non si ferma

Passano i giorni, passano le settimane ma nulla sembra cambiare. Della forte preoccupazione e dei timori per la salute dei cittadini di Faloppio, abbiamo parlato spesso.

I 150 abitanti di Camnago Faloppia, che hanno sottoscritto una petizione per chiedere un’indagine epidemiologica nella zona in cui risiedono (per la precisione nelle vie Verdi, XXV Aprile, Principale e Bellini) non si danno per viti, anzi.

Da tempo cercano, come raccontavamo qui di capire se la zona in cui vivono rappresenta un luogo sicuro o meno.

I firmatari hanno scritto a Provincia di Como, Arpa Lombardia, Ats Insubria, Comune di Olgiate Comasco per avanzare una richiesta urgente per campionare i materiali depositati e lavorati provenienti dalla variante della Tremezzina con particolare attenzione alla eventuale “presenza, nelle aree limitrofe alla lavorazione di tali materiali, di istituti scolastici e zone residenziali. Si richiede pertanto che vengano sottoposti ad analisi i materiali lavorati che, disperdendosi nell’aria, si depositano nelle aree circostanti”.

Altrettanto pressante anche la richiesta urgente di accesso agli atti e di intervento sulla gestione dei materiali di scavo della variante della Tremezzina

Ma intanto in paese ecco cosa accade. A raccontarlo è sempre uno dei promotori della petizione:

Il tempo passa e a Camnago Faloppio continuiamo a respirare le polveri che ci irritano occhi e gli apparati respiratori, a sentire i rumoracci della frantumazione dello smarino ed annusare gli odori delle colate di asfalto. Onestamente speravamo di avere più riscontri da parte delle istituzioni con questa tempistica, pazientiamo fiduciosi.

Il nostro sindaco ha chiesto ad ARPA ed ATS di avere le analisi entro 30 giorni, sappiamo che ARPA ha dato riscontro relativo a campionature occasionali sui materiali smaltiti qui a Camnago, esami che noi ad oggi non abbiamo ricevuto , anche se li abbiamo richiesti.

Non ci risultano riscontri da parte di ATS , al momento. Sappiamo che anche la Prefettura è stata coinvolta nell’allarme lanciato dalla popolazione. Per quanto ci riguarda gli esami che noi chiediamo devono essere fatti qui a Camnago, con noi presenti e con gli impianti funzionanti. Sottolineiamo che l’impianto è situato a ridosso delle abitazioni di Camnago ed Olgiate Comasco. Qualora gli esami fatti con questi criteri risultassero nella norma , ci riterremmo completamente soddisfatti e tutelati.