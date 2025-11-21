I 4 amatissimi centri commerciali della Lombardia, la piazza top e i negozi a tempo del mega gruppo: scattano gli assaggi di classe

Il marchio premium il Viaggiator Goloso, parte del Gruppo Finiper Canova, ripropone per il Natale 2025 l’iniziativa di successo dell’anno precedente, aprendo una rete di quattro temporary store dedicati alle eccellenze enogastronomiche italiane. L’iniziativa segue il recente restyling del brand, che mira a porre una maggiore enfasi sull’esperienzialità del percorso cliente.

I quattro pop up store saranno dislocati in posizioni altamente strategiche, mirando a intercettare flussi di clientela in centri commerciali e aree urbane di pregio:

Il Centro di Arese Piazza Portello a Milano Citylife a Milano Centro commerciale di Grandate (Como)

All’interno di questi temporary store, i clienti avranno l’opportunità di assaggiare le referenze del brand, con una particolare attenzione alle proposte natalizie. L’offerta manterrà intatta l’anima dell’insegna, che si propone come un “viaggio alla scoperta dei sapori della gastronomia italiana“. Il marchio utilizzerà questo periodo per proporre ai suoi clienti una vasta gamma di idee regalo a tema alimentare.

Stefano Borsoi, direttore marketing del gruppo Finiper Canova e responsabile della divisione il Viaggiator Goloso, ha sottolineato l’importanza strategica di questa mossa: “I temporary store rappresentano per noi un’importante leva strategica per rafforzare la relazione con i consumatori e ampliare la presenza del brand. Il nostro desiderio è offrire un’esperienza immersiva nel mondo de il Viaggiator Goloso, valorizzando la qualità e la distintività che ci contraddistinguono”.

Il Viaggiator Goloso, nato nel 1999 e successivamente evoluto in un’insegna autonoma, conta attualmente una rete di 11 punti vendita in Lombardia, anch’essi in fase di restyling proprio in questi mesi.