In Lombardia il resort di lusso con vista mozzafiato sul lago amato da Sinner: quanto costa una notte a 5 stelle

Dopo la trionfale conclusione della stagione tennistica, coronata dalla storica vittoria alle ATP Finals di Torino, il numero due del ranking mondiale, Jannik Sinner, si sta godendo un meritato periodo di riposo per ricaricare le energie. La destinazione scelta dal campione altoatesino è il suggestivo Lago di Garda, un angolo di paradiso dove Sinner unisce relax assoluto e il suo nuovo hobby, il golf.

Un 2025 da record: dalle ATP Finals ai successi del Grande Slam

Il 2025 si è rivelato un anno eccezionale per il giovane fuoriclasse italiano. Oltre al successo cruciale delle ATP Finals che lo ha consacrato nell’élite del tennis mondiale, Sinner ha siglato imprese storiche nel circuito del Grande Slam, vincendo per la seconda volta consecutiva gli Australian Open e, soprattutto, trionfando a Wimbledon. Con quest’ultima vittoria, Sinner è entrato nella storia come il primo tennista italiano a vincere sull’erba londinese, confermando il suo status di stella globale.

Il ritiro esclusivo: golf e privacy sul Garda

Per la sua vacanza post-stagione, l’attuale numero due del ranking ATP ha scelto il celebre Lago di Garda. L’attività principale in programma è il golf, praticato sui green del prestigioso GardaGolf Country Club a Soiano.

Per l’alloggio, la scelta è ricaduta su una struttura sinonimo di lusso e discrezione: l’A-Rosa Hotel. Aperto da poco più di un anno sulle colline delle Versine, il resort garantisce a Sinner la massima tranquillità e la privacy necessaria per staccare completamente la spina.

A-Rosa Hotel Salò: uno sguardo al resort di Sinner

Il lussuoso resort che ospita le vacanze di Jannik Sinner si affaccia maestosamente sul golfo di Salò, in provincia di Brescia, a valle di via Panoramica. Edificato su un lotto di oltre 18.000 metri quadrati, l’imponente struttura copre 7.000 metri quadrati, a cui si aggiungono 8.000 metri quadrati dedicati ai locali accessori, tra cui spiccano piscine di design e una vasta area wellness all’avanguardia. L’hotel dispone di 99 camere e oltre 200 posti letto, garantendo un’offerta ricettiva di altissimo livello.

Quanto costa dormire nel lusso di Sinner? I prezzi del resort

La curiosità sul costo di un soggiorno nell’esclusivo resort che ha conquistato Sinner è alta. Le tariffe, come riportato sul sito ufficiale dell’A-Rosa Hotel, variano in base alla tipologia e alla grandezza delle camere:

A-Rosa Suite: L’opzione più lussuosa, prenotabile a circa 554 euro a notte .

Suite Seeblick: Circa 450 euro a notte .

Suite Garten und Seeblick: Circa 423 euro a notte (queste suite di fascia alta possono ospitare fino a quattro adulti e due bambini).

Doppelzimmer Superior Naturblick: L’opzione base parte da circa 198 euro a notte (per due adulti).

I prezzi sono indicativi e possono variare a seconda della stagione e della disponibilità.

L’orgoglio di Salò per l’arrivo del campione

La scelta di Jannik Sinner di trascorrere il suo relax a Salò ha generato grande entusiasmo e orgoglio nella comunità locale. Il sindaco di Salò, Francesco Cagnini, ha accolto con onore la presenza del tennista:

“È ovviamente un piacere e un onore per la nostra città aver ospitato il tennista italiano più forte di sempre, reduce dall’impresa storica della vittoria delle ATP Finals. È una conferma del fatto che Salò e il Lago di Garda sono attrattivi anche in questo periodo, non solo d’estate.”

Soddisfazione è stata espressa anche da Andrea Maggioni, coordinatore di Confesercenti per il Garda, che ha celebrato l’arrivo di Sinner con una metafora tennistica: “Avrebbe potuto andare ovunque nel mondo, ma la bellezza del Garda ha battuto tutti: game, set, match per il nostro lago. I grandi campioni sanno dove ritrovare ispirazione, tranquillità e bellezza: ovviamente a Salò, ovviamente sul Lago di Garda.”