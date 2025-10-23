In Lombardia maxi finanziamento da 5,6 milioni di euro per 118 progetti incredibili (700mila a Como): ecco a chi andranno

Regione Lombardia rilancia il proprio impegno a favore delle nuove generazioni potenziando il bando ‘Giovani Smart – Supportiamo il potenziale giovanile’. Con un aumento da 3 milioni a 5,6 milioni di euro saranno finanziati 118 progetti, con una copertura capillare su tutto il territorio lombardo.

L’iniziativa, promossa da Federica Picchi, sottosegretariato alla Presidenza di Regione Lombardia con delega allo Sport e ai Giovani e co-finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, ha l’obiettivo di sostenere la socializzazione e il protagonismo giovanile, valorizzando luoghi e reti territoriali capaci di offrire ai ragazzi nuove opportunità di incontro, crescita e formazione.

“In questa edizione – ha detto Picchi – i progetti finanziati coinvolgono realtà pubbliche e private. Nel dettaglio, scuole, enti del terzo settore, enti formativi locali, oratori e mondo associazionistico diversificato attraverso percorsi che spaziano dalle attività sportive e culturali, alla prevenzione delle dipendenze, fino alla promozione dell’impegno civico e dell’inserimento lavorativo”.

Il bando prevede contributi a fondo perduto fino all’80% del valore del progetto, per un importo compreso tra 30.000 e 50.000 euro, e una durata programmata fino a 18 mesi.

“Con Giovani Smart – ha aggiunto Picchi – vogliamo offrire ai ragazzi e alle ragazze strumenti concreti per essere protagonisti responsabili del loro futuro. I 118 progetti finanziati raccontano una Lombardia che crede nei giovani, nei loro talenti e nella loro capacità di costruire comunità più solidali e partecipate, responsabilizzandoli e chiedendo il loro impegno in prima persona. Dalla cultura allo sport, dalle arti alla formazione, promuoviamo percorsi che aiutano i giovani a ritrovare fiducia, a sviluppare competenze e a vivere esperienze di crescita. Questi interventi rappresentano un investimento nel capitale umano più prezioso che abbiamo: le nuove generazioni. Ringrazio il Governo, e in particolar modo il ministro allo Sport, Andrea Abodi, per la grande sensibilità dimostrata verso i temi giovanili”.

L’elenco dei progetti giovani smart 2025 ammessi e finanziati

Como, Anna Dotti

“Investire nei giovani significa investire nel futuro delle nostre comunità – dichiara la presidente della Commissione Sport e Cultura Anna Dotti (FdI) – sostenere progetti culturali, artistici e sociali vuol dire offrire spazi di crescita, formazione e partecipazione attiva. Regione Lombardia conferma ancora una volta la sua attenzione concreta verso chi costruisce il domani”.

Grazie al bando “Giovani Smart”, promosso dalla Regione Lombardia, sono stati finanziati complessivamente oltre 118 progetti in tutta la regione per un valore di 56 milioni di euro, destinati a iniziative innovative, culturali, artistiche e sociali per giovani dai 14 ai 35 anni.

In provincia di Como sono stati ammessi e finanziati 14 progetti, per un totale di oltre 700.000 euro, a sostegno di esperienze formative, artistiche e comunitarie che coinvolgono direttamente i giovani e le realtà locali:

Mondovisione società cooperativa sociale onlus – MondoGiovani 2.0 Giovani attori del Cambiamento – 50.000 € Corpo musicale S. Cecilia Albavilla APS – Cantube Giovani in primo piano – 50.000 € Lo Snodo APS – Vibe spazio al futuro – 50.000 € Fondazione Gabriele Castellini, Scuola d’Arte e Mestieri – LevelUp: un motore territoriale per riattivare giovani in transizione attraverso esperienze che contano – 50.000 € Arci Como – C’è spazio per tutti. Cultura e comunità fra musica e progettazione – 30.830 € LUMILHUB impresa sociale – Tutto un altro mondo – 50.000 € LUMINANDA APS – Giovani torrenti 2.0 – 50.000 € Associazione culturale e teatrale Dimore Creative ETS – Reti in scena – 50.000 € Cooperativa sociale Lavoro e Solidarietà – On Air: voce ai giovani, spazio alle idee – 50.000 € Nuova Umanità – R.A.G.G.I. risorse per azioni giovani, gruppo e integrazione – 50.000 € Associazione Gruppo Fulcitt – Young 4 Young – 50.000 € Associazione Genitori Orsenigo – Lake, beats & good Eats – sapori, cultura e vibrazioni del Lario e della Brianza – 50.000 € Centro di servizio per il volontariato dell’Insubria E.T.S – Generazioni+ Spazi e opportunità per una nuova cittadinanza – 50.000 € Parrocchia Santa Margherita – Giovani: protagonisti di speranza – 46.932 €

“La collaborazione con il sottosegretario Federica Picchi è stata fondamentale – conclude Dotti – grazie al suo impegno queste risorse arrivano direttamente sui territori, dando concretezza alle politiche giovanili. Questi fondi permettono di creare opportunità durature per i nostri giovani, sostenendo la loro creatività, il loro impegno sociale e culturale e rafforzando il tessuto delle nostre comunità”.